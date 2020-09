Frank Lampard fala sobre a chegada de Kai Havertz

Nesta semana, Frank Lampard, técnico do Chelsea FC, concedeu entrevista ao site do time londrino. O tema do diálogo foi a contratação mais recente da equipe de Stamford Bridge: a chegada de Kai Havertz. Desta forma, Lampard não escondeu a sua animação em iniciar a temporada com o atleta de 21 anos no plantel.

Confira alguns trechos da entrevista de Frank Lampard sobre o dono da camisa 29 do Chelsea na temporada 2020/21.

O desenvolvimento do atleta

O ídolo do Chelsea destacou o processo de desenvolvimento de Havertz, além do fato que o alemão ainda está desenvolvendo e há necessidade de paciência nesse processo. “Kai é uma contratação muito importante para mim e, em primeiro lugar, para o clube”, iniciou o técnico do Chelsea.

“Ele é um jogador que eu conheço há muito tempo e, como meio-campo ofensivo, tenho particular atenção para esse tipo de atleta há algum tempo. Eu estava ciente do talento de Havertz, assim como o clube também estava. Nós sabemos como desejamos seguir e progredir em certas áreas. [Seguir e progredir também] Para os jogadores que estão aqui conosco, espero que possam progredir e amadurecer, mas eles já estão em alto nível. Ele encaixa perfeitamente ao Chelsea e estou muito feliz por contar com ele”, disse o técnico do Chelsea.

O número de gols, o posicionamento e a nacionalidade geraram comparações com Lampard, mas principalmente, com Michael Ballack

“É muito fácil para estabelecer essas comparações. Eu sei que ele está faminto para marcar gols e prover assistências, pois já conversei com ele. Mas eu acho que somos bem diferentes em nossos estilos [de jogo]”, disse Lampard.

“Kai pode atuar em áreas mais ofensivas do que eu. Eu gostava de aparecer do fundo para frente, como um atleta de meio-campo. E muitas das jogadas de Kai, no Leverkusen, foram como um [camisa] 10 mais avançado. Ou em áreas ligeiramente mais abertas ou em setores que ‘strikers’ atuam hoje em dia”. […] Portanto, há diferenças no nosso jogo, mas em termos de o que nós trazemos ao time. É muito similar em termos de produtividade, gols e assistências”, salientou.

Por outro lado, falou sobre a comparação com Ballack. “ Ele era um grande jogador para nós em termos do que ele contribuiu e nós temos grandes memórias de Bally. Do que ele fez e do que ele fez por nós, como equipe. Entretanto, Kai terá [a sua história] como atleta e jogador”, disse. “Ele tem o seu próprio estilo e é único. O que me realmente anima para trabalhar com ele e seguir produzindo”, concluiu Lampard.

E fora das quatro linhas

“A personalidade dele. Estou absolutamente impressionado com a humildade e por [Havertz] ter os ‘pés no chão’, além de como ele está animado com esse desafio. Ele quer chegar e se tornar em um grande jogador para o Chelsea e ele quer realmente provar o seu talento nessa etapa”, iniciou. “Isso me anima muito. Não somente por ser um grande atleta como opção, mas por ver a mentalidade dele. Isso proporciona uma boa sensação sobre como a carreira dele será no Chelsea”, apontou.

Em sua primeira entrevista, Havertz afirmou que Lampard pode ajudá-lo em seu posicionamento dentro das quatro linhas, especialmente, em marcar gols. Por isso, Lampard se manisfestou sobre o cenário de meia-atacantes marcando gols. É uma situação treinada ou instintiva?

Penso que são as duas coisas. A capacidade de marcar e saber as áreas certas para se aproximar. Exatamente o que eu vi em Kai [Havertz] quando eu assisti aos jogos dele. Isso pode ser um instinto natural, mas é algo que pode ser trabalhado e melhorado ainda mais. O fato é que Kai chegar ao clube dizendo que quer melhorar nessas áreas… Isso é ótimo”, concluiu o técnico do Chelsea.

