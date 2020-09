Frank Lampard elogia Timo Werner em entrevista coletiva

Frank Lampard concedeu entrevista coletiva sobre o duelo contra o Liverpool, válido pela segunda rodada da Premier League. Por isso, uma das pautas levantadas por jornalistas foi Timo Werner e seu processo de adaptação ao clube londrino. O técnico do Chelsea ressaltou que profissionalismo e dedicação são de suma importância nos primeiros passos da equipe. Consequentemente, esses atributos foram apontados em Werner aos olhos do comandante do time de Stamford Bridge.

A primeira entrevista de Werner

Timo Werner fez sua estreia contra o Brighton, na vitória por 3 a 1. Posteriormente, o atleta alemão concedeu entrevista mencionando os diversos desafios encontrados na estreia do jogador e do clube na competição. Inclusive, Werner elogiou os zagueiros do Brighton, logo após o duelo no Amex Stadium. Por isso, Lampard comentou diretamente sobre o que foi mencionado pelo atacante do Chelsea.

“Eu gostei das colocações de Werner após o jogo. E é condizente com o tempo que ele chegou aqui e como ele vem trabalhando no Chelsea. Ele é um atleta incrivelmente talentoso. Ele é forte e eu não tenho dúvidas que ele conseguirá lidar com as dificuldades geradas pela oposição que vão aparecer pela frente”, iniciou Lampard. “Ele chega no clube, treina, trabalha duro, tem cuidados [com sua saúde], quer chegar no Chelsea e ter sucesso”, afirmou.

O período de adaptação

“Eu venho dizendo sobre os jogadores que vieram de fora da Inglaterra, é necessário tempo para eles se adaptarem. Eu estou confiante que eles vão se adaptar rapidamente. Vamos trabalhar para isso. Eu vou gostar de ver o Timo [Werner] enfrentando uma defesa fantástica como a do Liverpool amanhã. Não tenho preocupações sobre como ele vai prosseguir em termos de velocidade ou força defensiva do Liverpool. Estou seguro que Timo vai dar tudo de si”, salientou.

Informações para contratar Timo

“Eu perguntei para algumas pessoas sobre ele. Nós tivemos um atleta que atuou por empréstimo pelo RB Leipzig no ano passado. Ethan Ampadu, que tinha uma conexão com ele. Há modos fáceis de observar a vida de um atleta. Principalmente, com redes sociais e tudo mais”, iniciou.

“Para mim, o maior fator é que você sempre pode ouvir uma segunda ou terceira opinião sobre como alguém é, mas não até falar diretamente com a pessoa e começar a interagir. Você começa a interagir e ter a sensação sobre a pessoa. A vontade que ela tem, seu modo, como é e a sua humildade. Quando eu falei com Timo, eu senti isso automaticamente”.

“O que eu tenho visto dele no centro de treinamento é um jogador de baixa manutenção, o que eu admiro. Ele só quer treinar, trabalhar e dar tudo de si; o que é um adicional ao time. Timo nos mostrou isso já. Além disso, eu estou seguro que isso não vai mudar. E eu tenho certeza que será uma grande parte da sua carreira de sucesso. Eu verdadeiramente acredito que ele será aqui [bem-sucedido] como um atleta do Chelsea”, concluiu Frank Lampard.

No domingo (20), o Chelsea mede forças contra o Liverpool, em jogo válido pela segunda rodada da Premier League. Por fim, confira o pré-jogo do Chelsea Brasil sobre o duelo que será realizado em Stamford Bridge.

