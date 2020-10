Fran Kirby: “Estou feliz por ter marcado e pelos três pontos”

Fran Kirby concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea após a vitória londrina contra o Manchester City por 3 a 1. A futebolista mencionou suas ambições pessoais e coletivas para a temporada 2020/21. A atleta foi destaque da vitória contra a equipe azul de Manchester. Kirby participou do segundo gol, marcou o terceiro e recebeu a premiação de melhor atleta em campo.

Sobre Chelsea 3-1 Manchester City

“Eu mudei de posição, joguei mais aberta, mas depois fui para o centro do campo para ‘esticar mais’ o campo. Quando eu via [Erin] Cuthbert pegar a bola, eu sabia que ela poderia dar bons passes centralizados e, por isso, tive a decisão de driblar a goleira. Fiquei um pouco apavorada, pois o gol estava mais distante do que eu imaginava, mas estou feliz por ter marcado e por conseguir os três pontos”, afirmou Kirby.

Fran Kirby mencionou sua felicidade sobre atuar bem, mas enfatizou que a prioridade é o desempenho coletivo. Além disso, Kirby mencionou que os problemas extracampo, que afastaram a atleta dos campos, ficaram no passado para ela. “Estou muito feliz, meio que deixei essas questões de lado e não estou me concentrando nisso”, iniciou.

“No momento, eu visualizo que terei que trabalhar duro nos treinos, fazer o trabalho em campo e espero que minhas companheiras aprovem. Queremos ter certeza de que estamos nos concentrando em cada jogo que vier. Falamos muito sobre disciplina defensiva e queremos ter certeza de que manteremos o maior número de jogos sem sofrer gols”, salientou.

“No final das contas, nós queremos ganhar o campeonato e ganhar o máximo de troféus que pudermos mas, nesse momento, queremos manter a disciplina defensiva e ter boas atuações”, concluiu.

A convocação de Phil Neville

Na terça-feira (13), cinco atletas do Chelsea Women foram convocadas para o selecionado nacional. A Inglaterra, comandada por Phil Nevillle, enfrentará a Alemanha, em Wiesbaden, no dia 27 de outubro. O técnico da Inglaterra falou sobre o retorno de Fran Kirby aos jogos oficiais ingleses.

“Uma coisa que me provavelmente me incomodou nas últimas duas ou três semanas é acompanhar a cobertura [futebolística], ir aos jogos e ver que o foco tem sido dado às atletas dos EUA e [Pernille] Harder. Acredito que não devemos esquecer que Fran Kirby é uma das melhores jogadoras do mundo”, iniciou Phil Neville.

“Não devemos esquecer as nossas atletas, e acho que as vezes nós esquecemos. Provavelmente, olhamos para longe e pensamos ‘elas são melhores do que nós’. Mas acho que eu vi nesta temporada é que, sim, as americanas que vêm ao Campeonato Inglês são fantásticas, mas nenhuma delas foi tão bem quanto Fran Kirby”, disse o treinador.

“Ela é de classe mundial, uma virada de jogo e ela consegue fazer coisas que a maioria das camisas 10 não consegue. Eu acho que ela, neste momento, é uma das melhores jogadoras. Além disso, é uma das jogadoras mais emocionantes do futebol mundial”, concluiu o técnico da Inglaterra.

Por fim, confira mais informações sobre a convocação de Phil Neville e sobre o amistoso entre Alemanha e Inglaterra que será realizado no final do mês de outubro.

