Fran Kirby: É muito bom estar de volta

Após vários meses longe dos gramados, Fran Kirby manifestou sua felicidade em retornar às atividades. O Chelsea Women fez sua primeira partida na temporada e assegurou a conquista da Supercopa da Inglaterra. Após o embate, a atleta concedeu entrevista sobre o seu retorno e as expectativas para a temporada 2020/2021. Confira alguns trechos da entrevista de Fran Kirby ao site oficial do Chelsea Football Club “É muito bom estar de volta. Eu aproveitei e tive uma boa pré-temporada. Eu me sinto bem e me sinto em forma”, iniciou Kirby.

A atleta falou sobre a vitória por 2 a 0 na final da Supercopa da Inglaterra: “Eu achei um pouco truncado. Claro, foi o primeiro jogo para as duas equipes. E acredito que ambas as equipes tentaram se acertar pouco a pouco no primeiro tempo. Poderia ter sido de outra maneira, muitas chances ou até nenhuma chance; Mas do nosso ponto de vista, senti que a equipe jogou bem e que marcamos bem na primeira mas, especialmente, na segunda etapa”, afirmou a atleta.

Millie Bright e Erin Cuthbert fizeram os gols da partida e deram números finais ao embate. Ambos os tentos foram marcados na etapa complementar do duelo, que foi realizado no estádio de Wembley. “Estamos criando as oportunidades que precisamos, mas precisamos ser um pouco mais assertivas dentro da área e no terço final. Embora sabemos que essa situação virá. É o primeiro jogo da temporada, estamos construindo e espero que valha a pena para nós”, disse a futebolista. “Eu quero continuar construindo e continuar fazendo o que eu posso para ajudar a equipe, e para eu e todos progredirem”, completou.

Dessa maneira, Kirby sinalizou positivamente sobre a possibilidade de atuar ao lado se Sam Kerr, na temporada 2020/2021. “Será bom para mim atuar com a Sam (Kerr) e fazer parceria com a Beth (Bethany England) novamente, pois temos uma boa parceria. Estamos treinando muito juntas”. E concluiu o raciocínio falando que: “Todos queremos jogar com as melhores atletas e eu acho que as duas têm essas qualidades para melhorarmos. Atuar com Sam é muito bom, pois acredito que trabalhamos bem juntas. Espero que possamos conseguir vários objetivos juntas”, disse Fran Kirby.

O primeiro jogo do Chelsea Women na temporada será contra o Manchester United, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. O duelo está agendado para o dia 6 de setembro, às 10h30, no Leigh Sports Village, na região de Manchester.

