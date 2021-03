Fique por dentro da semana do Chelsea Women

Após uma semana vitoriosa, o Chelsea Women começa uma nova sequência de jogos. Um desafio enorme contra o time do Wolfsburg Frauen válido pela UEFA Women’s Champions League na quarta (24) e, posteriormente, o Aston Villa Women para manter a liderança da competição no domingo (28).

Pedreira na UWCL

Exatamente uma semana desde que jogaram pela última vez, na quarta-feira as Blues começam uma nova etapa na UEFA Women’s Champions League. Depois de eliminar o Atletico de Madrid Feminino nas oitavas de final (3-1 no agregado), desta vez o adversário é o Wolfsburg, que é o atual vice da competição.

É a sexta vez que os times se enfrentam na competição, sendo o histórico extremamente favorável para o time alemão, uma vez que ganharam cinco vezes e houve apenas um empate.

As alemãs estão em segundo lugar da Bundesliga Feminina e vem de uma temporada com apenas uma derrota. Além disso contam com algumas estrelas, como Alexandra Popp e Ewa Pajor e jogam em um 4-2-3-1.

Contudo, mesmo com a grande campanha da última temporada, as Lobas perderam a sua principal jogador, Pernille Harder justamente para o Chelsea Women. Parte essencial do time alemão e eleita Melhor Jogadora da UEFA em 2019/2020, a dinamarquesa agora faz excelente temporada com as Blues.

Ainda que Maren Mjelde e Bethany England sejam desfalques importantes, a equipe de Emma Hayes chega para o jogo embalado, em primeiro lugar na liga e recém-campeãs da Conti Cup. Portanto, pode-se dizer que o time inglês é o favorito para o confronto.

O jogo acontecerá às 13 horas no horário de Brasília. Devido às restrições de viagem por conta da pandemia do corona vírus, a partida será no Szusza Ferenc Stadium na cidade de Budapeste, Hungria.

Oportunidade de manter a liderança

Depois da competição europeia, Women’s Super League. As mulheres enfrentam o Aston Villa, no domingo, dia 28. Em situações bem diferentes, o jogo, a princípio, é uma ótima oportunidade para as Blues manterem a liderança e, dependendo do resultado do Manchester City Women, ampliar a vantagem.

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o time londrino chega como grande favorito. Todavia, ao passo que o jogo se encontra entre as partidas de ida e volta na Champions League, podemos esperar mudanças na escalação.

Em contrapartida, as Villans possuem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, acumulando quatro derrotas. Atualmente, na décima colocação da liga e apenas a um ponto da zona de rebaixamento, o Aston Vila terá um enorme desafio se quiser surpreender e vencer as líderes.

Por fim, a partida válida pela 18ª rodada será às 10:30 da manhã, horário de Brasília, e ocorrerá na casa do Chelsea, o estádio Kingsmeadow.

