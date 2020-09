Fernando Torres: “Chelsea está construindo uma equipe fantástica”

Em entrevista ao TalkSport, Fernando Torres elogiou o trabalho feito por Frank Lampard, técnico do Chelsea. O espanhol disse que espera grandes coisas para o Chelsea que iniciou a temporada 2020/21 e para o futuro do clube londrino. Na entrevista, Torres apontou Manchester City e Liverpool como postulantes ao título. Entretanto, ele mencionou que sente algo positivo e em construção em Stamford Bridge.

“Eu acredito que o Chelsea está construindo uma equipe fantástica. Não só para essa temporada, mas para o futuro. Estão construindo um time muito interessante, porém, é um time jovem. E nós podemos observar que Lampard pode conduzir uma equipe com essas características. Assim como ele fez na temporada passada de uma forma brilhante”, iniciou o espanhol.

Sobre o Chelsea na disputa do título da temporada 2020/21, Torres foi enfático. “Eles estarão próximos, mas não sei se estarão aptos para competir com Manchester City e Liverpool. Espero que eles [atletas do Chelsea] possam disputar a Premier League até o final”, disse Fernando Torres.

Torres também conversou sobre a sua passagem pelo Chelsea, quando ele auxiliou a equipe nas conquistas da Champions League e Europa League. Entretanto, o espanhol atuou de uma forma menos prolífica, quanto ao número de gols, em comparação as passagens por Atlético de Madrid e Liverpool.

“Talvez tenha sido minha culpa por não ter conseguido me adaptar rápido. Eu era experiente o suficiente para encontrar soluções, mas não consegui. Eu venci troféus, mas não se faz isso toda semana. Eu sabia das dificuldades ao me transferir para o Chelsea, mas eu pensei que era o time que me ofereceria a chance de vencer mais títulos. Eles não tinham vencido a Champions League e aquela geração precisava vencer a competição europeia”, concluiu Torres.

Ex-dono da camisa 9 do Chelsea, Fernando Torres protagonizou 172 jogos pelo clube de Stamford Bridge. Torres marcou 45 gols, participou de 35 assistências, recebeu 19 cartões amarelos, dois amarelos em uma partida e posteriormente vermelho. Além disso, Torres viveu uma ocasião de um vermelho direto em sua passagem pelo Chelsea. Por fim, Torres atuou em 10.932 minutos com o uniforme do Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp