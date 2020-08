Errata: Suposto vazamento da terceira camisa do Chelsea é mentira

Publicado às 11h30 / Atualizado às 13h55

A suposta camisa amarela em listras azuis do Chelsea veiculada durante a manhã não é verídica. No início da tarde dessa terça-feira (18) o site Footy Headlines negou a existência daquele kit. Em suma eles alegam que o único provável terceiro manto vazado por eles é a vermelha. Divulgada pelo próprio Footy no início de agosto, o uniforme foi alvo de críticas por se assemelhar ao Crystal Palace.

De forma contrária, a camisa fake tinha cor amarela. Porém, mantinha as listras azuis. Diante da repercussão o Footy alega não ser real o uniforme. O site relata ser uma montagem realizada, utilizando a logomarca do portal especializado em uniformes.

Clube e Nike não comentam vazamentos

Assim como no primeiro suposto vazamento do uniforme o Chelsea não se manifestou publicamente. Ou seja, os kits confirmados são apenas os dois já utilizados na reta final da temporada 2019/2020. Ambos já estão sendo comercializados. A Nike, responsável pelo uniforme dos Blues também não se manifestou. Isso significa que, por enquanto as imagens são rumores.

