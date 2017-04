Entrevista: Fernando Torres fala sobre Jogos Olímpicos

Em aquecimento para as Olimpíadas de Londres em 2012, o site oficial dos Blues está publicando séries de entrevistas com vários jogadores do elenco azul. Confira a seguir a entrevista com Fernando Torres:

Fernando, quais são suas expectativas para o Futebol nos Jogos Olímpicos?

Espanha sempre tenta levar sua melhor equipe, mas é sempre uma equipe Sub-21, ao contrário das demais equipes que enviem Sub-23. E também não enviamos jogadores acima da idade (o regulamento permite até 3). Normalmente mandamos boas equipes, mas só conseguimos vencer o Ouro uma vez, em 1992. Eu nunca disputei uma Olimpíada, caimos nas eliminatórias contra a Suécia, em 2004. Eu já estava na equipe principal, com José Antonio Reyes, e perdemos o último jogo contra Suécia. É uma das coisas que eu gostaria de ter feito na minha carreira, jogar as Olimpíadas, mas será legal assistir.

Quais são suas memórias mais antigas das Olimpíadas?

Eu acho que minhas memórias mais antigas são de Barcelona, em 1992. Eu tinha apenas 8 anos e não estava muito interessado em esportes, naquela época, mas lembro da Espanha levando Ouro no Futebol, batendo a Polônia na final por 3×2. Kiko, o número 19, era meu jogador favorito e marcou o gol da vitória, eu lembro da equipe sendo premiada com as medalhas de ouro. (Nota: o lateral direito e camisa 2 daquela equipe, Albert Ferrer, atuaria pelo Chelsea mais tarde: vestiu a camisa dos Blues entre 98 e 03, atuando em 76 jogos e marcando um gol)

E o que você acha que vai dar em 2012?

Os esportes na Espanha estão em boa fase, nós temos uma boa equipe de basquete, que está sempre disputando finais e ela é uma grande esperança. Temos fortes maratonistas, muito boas nadadoras sincronizadas, embora sempre na sombra das Russas. De qualquer forma, elas ganharam um ouro e duas pratas nas últimas 3 Olimpíadas, então sempre são fortes. Vamos ver se conseguem mais nesta edição.

Todo mundo obviamente quer ver Usain Bolt e Michael Phelps. Eu lembro em 1992, Michael Jordan jogava basquete de forma empolgante, todo mundo quer ver Bolt, Phelps e Nadal. É incrível ver recordes sendo quebrados.

Você conhece ou já se encontrou com algum deles?

Não realmente, mas meus patrocinadores já me colocaram perto de alguns deles. Rafa Nadal vai estar lá competindo e vai querer levar uma medalha de ouro.

Você já viu o Estádio Olímpico?

Vi apenas na TV. Na Inglaterra, essas coisas são sempre feitas melhores que em outros lugares. Tudo está sendo muito bem preparado e arrumado. Será um estádio incrível para um evento incrível. Eu adoraria ver algumas competições.

Como será Londres, como cidade hospedeira?

Em Londres você pode encontrar tudo que precisa. Você pode fazer isso em um dia normal como hoje, então estou certo de que Londres está preparada para as Olimpíadas. Tudo mundo espera muita gente aqui, todo mundo está vindo para Londres, com certeza a cidade ficará cheia. O trânsito com certeza ficará lotado, mas eu acho que serão Jogos Olímpicos de sucesso.

Se você pudesse escolher um evento para participar, qual seria?

Eu participaria dos 100 metros. Eu não seria o melhor, obviamente, mas gostaria muito de participar.

E um Triatlo?

Eu participando de um? Fora futebol, eu participaria dos 100m, 200m e do Salto à Distância.

Qual seria a sua equipe do Chelsea no 4x100m?

Ramires, com certeza, e Sturridge, mas depois deles não é fácil escolher. Talvez Bosingwa e eu. Eu iria primeiro para tirar a pressão de mim, deixaria Ramires e Sturridge como dois últimos. (Nota: Torres se refere carinhosamente a seus companheiros como “Rami” e “Studge”)

E para encerrar, existe algum esporte que não está nos Jogos Olímpicos que você acha que deveria estar?

Não, acho que todos os esportes que gosto estão incluídos nos Jogos Olímpicos.

