Entrevista: AVB fala sobre desfalques, Essien, Villa, Cahill, Drogba e 2011

Em proveitosa coletiva de fim de ano e prévia do confronto contra o Aston Villa, André Villas-Boas atualizou a situação dos jogadores lesionados e confirmou o retorno de Ramires ao time titular. O volante estava suspenso por acumulo de cartões e foi substituído por Frank Lampard na partida contra o Fulham.

Lesões e volta de Essien

Outrora dúvidas, John Terry e José Bosingwa estão confirmados no time titular, uma vez que Ivanovic ainda se recupera, o que permite, ao português, a sequência na lateral direita. Mikel também segue de fora; Romeu deve substituí-lo normalmente.

O treinador dos Blues também falou sobre Essien e a substituições de Bosingwa por Paulo Ferreira na última partida dos Blues: “Ivanovic e Mikel estão evoluindo bem, mas continuarão fora desta partida. O mesmo para Michael Essien. John Terry levou um tranco contra o Fulham, mas já está ok. O mesmo para Bosingwa, que foi substituído na última partida devido a uma lesão muscular, mas ele já está ok.”

“Essien deve voltar em meados de Janeiro. Ele retornará as atividades na equipe principal justamente nessa época. Esperamos dar umas três semanas para ele ganhar forma e poder competir pela vaga de igual para igual com os outros jogadores. Caso seu avanço seja muito positivo, podemos até antecipar o tempo para duas semanas.”

Aston Villa

AVB também comentou sobre o adversário de sábado, lembrando inclusive do emocionante – frustrante para o Chelsea – placar de 3×3 no último confronto entre as duas equipes:

“Villa vem melhorando lentamente, Alex McLeish (treinador da equipe) deixou a equipe muito organizada, é uma equipe que demonstra muita competência na defesa. Mesmo longe de casa, arrancaram vários empates. São compactos e bem organizados.”

“Pelo o que estudei, Alex não tem mudado muito a equipe. É um time muito bem entrosado, os jogadores sabem seus papéis. As emoções no 3×3 na última temporada foram incríveis. Batê-los será muito difícil, mas acreditamos em nossa competência para sair com os 3 pontos.“

Gary Cahill

Villas-Boas admitiu que o Chelsea está próximo do acerto com o zagueiro de 26 anos do Bolton e do English Team. Apesar de deixar claro que não há nada confirmado, ele elogiou o possível futuro comandado:

“Cahill tem sido um dos principais responsáveis pelos pontos conquistados pelo Bolton nesta temporada. Ele é muito técnico e tem uma passada fantástica. Há momentos de irregularidade, mas eles também são graças a falhas coletivas do Bolton, que está começando a melhorar agora.”

“Ele é um jogador que tem se apresentado de forma magnífica à nível internacional, ao lado de John Terry, e se encaixaria em qualquer elenco da Premier League. Ainda estamos monitorando sua situação e conversando com ele, ainda não tenho certeza se será nosso jogador. Está nas mãos da diretoria.”

Didier Drogba

O português comentou sobre Didier Drogba, que ainda não renovou com o Chelsea e pode retornar da Copa de Nações Africanas como jogador de outro clube. Caso rejeite a renovação com o Chelsea, Drogba pode sair de graça no meio do ano, o que levaria a diretoria a aceitar alguma proposta por ele em Janeiro:

“Já conversamos sobre isso antes, mas não chegamos a um acordo. Com a chegada de Janeiro, Drogba estará livre para negociar com outros clubes, mas nunca colocamos em questão seu caráter e sua integridade, muito menos seu profissionalismo. Nosso interesse já foi declarado, tudo que temos que fazer é chegar a um acordo. Toda negociação tem dois lados. Quero estar certo que posso contar com a pessoa e com o jogador, Didier Drogba”

Empréstimo de Josh McEachran

Grande promessa do clube, McEachran pode ser emprestado para adquirir experiência e enfim retornar ao Chelsea pronto para ser titular – tal como aconteceu com Daniel Sturridge. AVB confirmou que o empréstimo é uma possibilidade real para Josh, desde que seja encontrado um clube que dispute a EPL e o banque como titular:

“Estamos considerando seu empréstimo, muito devido ao fato de que Josh não tem atuado tanto. Ele sabe que temos grandes expectativas sobre seu futuro e também sabe que pode ser melhor para ele ganhar um pouco de experiência à nível de Premier League. Esperamos encontrar algum time onde ele possa atuar como titular.”

2011

Super campeão na primeira metade de 2011, algo que lhe rendeu uma transferência ao Chelsea, AVB brinda os troféus conquistados na temporada:

“Foi um 2011 fantástico para mim. Primeiro, os 4 troféus conquistados pelo Porto. Então o interesse e a transferência para um grande clube como o Chelsea, foi algo fantástico. Eu sou muito grato ao Chelsea ter tido a oportunidade de me comprar, e espero em breve compensar o investimento com meu conhecimento e com títulos, que é o que esperam de mim. Foi ano de muitas positividades.”

Para terminar, André Villas-Boas avaliou o período do ano onde se tornou treinador do Chelsea:

“A experiência nestes 5 meses foi tremendamente positiva, foi extremamente enriquecedor aos meus conhecimentos, e espero continuar progredindo. E progredir, em um clube como este, significa conquistar troféus.”

O Chelsea de AVB entra em campo pela última vez em 2011 neste dia 31, contra o Aston Villa, em Stamford Bridge.

