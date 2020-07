Emma Hayes nomeada treinadora do ano da LMA

Nesta terça-feira Emma Hayes foi nomeada como a treinadora do ano da Associação dos Treinadores da Liga Inglesa (LMA). O prêmio veio para coroar o excelente trabalho à frente do time feminino do Chelsea na temporada. Ela recentemente também reivindicou a honra de treinadora do ano pela Superliga Feminina (WSL).

Assim, com a campanha, a manager garantiu o Double doméstico em 2019/20 vencendo a Superliga Feminina e a Copa da Liga. Foi a primeira vez que o Chelsea Ladies venceu a copa Continental. O adversário na final foi o Arsenal, que perdeu por 2-1 com gols da artilheira Bethany England. Portanto, esse acabou sendo o último jogo antes da interrupção das competições.

Antes do cancelamento da liga, o time de Londres estava invicto com 12 vitórias e três empates. Além disso, as jogadoras já haviam marcado 47 gols, uma média de mais de três por partida. A campanha também premiou a atacante England como Jogadora da Temporada.

A Associação inglesa de Futebol confirmou a aprovação para concluir as três últimas rodadas da FA Cup desta época no início de 2020/21. Assim, a equipe enfrenta o Everton nas quartas de final.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp