Emma Hayes fala sobre os preparativos da pré-temporada das Blues

Com o retorno do futebol feminino se aproximando, Emma Hayes falou sobre os preparativos para a nova temporada. As novas contratações e como utilizar o sucesso do ano passado para elevar o desempenho da equipe também foram abordados.

A técnica destacou que está feliz por ter o elenco completo desde o começo da pré-temporada. Desta forma, foi mais fácil dar continuidade aos trabalhos.

“Estou muito satisfeita em como elas voltaram, o que nos permitiu construir a partir de nossas conquistas ano passado. Nós temos que lembrar que é muito mais difícil quando você é o time vencedor. Então, é crucial que as jogadoras entendam que, se quiserem manter esse nível, elas terão que encontrar outra coisa. Este é o desafio que estou apresentando a elas todos os dias.”

Devido aos investimentos pesados realizados pelos rivais na janela de transferência, Hayes afirmou que enxerga uma briga acirrada pelo título.

“Eu sempre disse que ganhar títulos sucessivos é extremamente desafiador, ainda mais neste ano com a qualidade que chegou. Por consequência, acho que vai ser uma corrida de cinco ou seis cavalos, para ser honesta com você.”

Novos reforços e uma velha conhecida

A treinadora informou que as novas integrantes estão conseguindo se aclimar bem, já demonstrando nos treinos suas qualidades.

“Elas são um ótimo grupo. Melly Leupolz nos mostrou sua experiência e sua classe. Niamh Charles eu acho que é uma pequena lutadora. Jessie Fleming tem pés realmente maravilhosos e tem a capacidade de desbloquear as coisas.”

Emma Hayes ainda falou sobre a volta de uma das estrelas de seu time, a atacante Fran Kirby. A camisa 14 estava afastada desde novembro de 2019 devido a problemas de saúde.

“Fran é como uma nova contratação, estou animada por ela estar de volta. Ela tem as qualidades que sabemos e está apenas mostrando a todos o porquê dela ser tão importante.”

O Chelsea Women começa sua campanha 2020/21 no Estádio de Wembley. As mulheres disputarão contra o Manchester City a primeira FA Women’s Community Shield desde 2008.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp