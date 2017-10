Em mês agitado, N’Golo Kanté se machuca e pode complicar situação do Chelsea

Uma notícia pegou os fãs do Chelsea de surpresa neste fim de semana. O meio-campista N’Golo Kanté lesionou o tendão da perna durante partida da seleção francesa contra a Bulgária. Sem poder contar com Danny Drinkwater e Alvaro Morata, que também está machucado, as opções de Antonio Conte vão diminuindo.

A lesão vem num momento delicado para os Blues, que terão seis jogos nas próximas duas semanas e tentarão ultrapassar os rivais Manchester City e Manchester United pro topo da tabela do campeonato inglês, além de bater a Roma pela fase de grupos da Champions League. Agora, resta apenas esperar uma resposta do centro médico da seleção da França, torcer para que não tenha sido algo grave e o jogador esteja liberado para entrar em campo.

O próximo confronto do Chelsea é fora de casa, contra o Crystal Palace, no sábado (14). Apesar do técnico Didier Deschamps ter dito em conferência de imprensa que não conta com o jogador para o próximo confronto da França na terça-feira, contra a Bielorússia, espera-se uma novidade sobre o estado de Kanté até essa data.

Kanté já teve atuações fundamentais ao time de Londres desde que chegou, em 2016, e jogou a maior parte da última temporada da Premier League, nos rendendo mais um título. Eleito “jogador do ano” por jornalistas ingleses, suas principais características em campo incluem a precisão de passes, excelência em desarmes e a resistência quase anormal.

Com três jogos por semana, ter um atleta de alto nível como ele e que não cansa fácil seria de grande ajuda, principalmente no meio campo. Na partida passada contra o Manchester City, o time foi dominado pelo adversário. Há, é claro, mérito dos rivais, mas a nossa equipe facilitou ao ter problemas na criação de jogadas. Kanté poderia ser fundamental no ajuste do time nesse aspecto, e apesar do elenco buscar não depender de jogador nenhum, resta aguardar para ver qual será a decisão tática de Conte.

As recentes lesões no elenco dos Blues levantam uma questão apontada há meses: contratar pouco pode ter sido uma falha decisiva. Na temporada passada, disputamos apenas a Premier League por um bom tempo, então havia mais espaço para descanso muscular e treino. Agora, temos várias semanas com três jogos e pausas longas apenas no Data FIFA, e isso nem serve de muita coisa para boa parte do elenco titular, já que é convocado para defender suas respectivas seleções.

