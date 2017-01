Diego Costa quase deixou o Chelsea, mas parceria com Antonio Conte reinventou o artilheiro da Premier League

Destaque e artilheiro da atual edição da Premier League, Diego Costa é um dos grandes responsáveis pela grande fase do Chelsea. Só que tudo isso poderia não acontecer, porque o atacante esteve próximo de deixar os Blues antes mesmo do começo da temporada.

“Eu poderia ter saído no verão? Sim, poderia” – afirmou Diego em entrevista coletiva. “Eu quase fui, mas estou feliz aqui, e é o que importa.” “Eu queria ir? Queria. Houve a possibilidade de ir para o Atletico (de Madrid), por causa de algumas coisas. Mas nada relacionado ao Chelsea, tenho ótimas relações aqui, e estou muito feliz.” “Todos gostam muito de mim. Havia algo que queria mudar por questões familiares, mas não era para ser, então continuo feliz aqui. O treinador também foi muito importante, disse que me queria por aqui.”

Na realidade, não era só Antonio Conte que contava com Diego. Todos os torcedores o fazem e provam sua admiração pelo atacante a cada rodada. Se ele está feliz, não há do que reclamar, ainda mais com seus resultados em campo – 14 gols em 18 jogos de Premier League.

A relação com a torcida é sempre positiva, mas infelizmente não é capaz de segurar jogadores no clube. Aí entra Antonio Conte, que mais uma vez provou seu valor e uniu seu grupo de uma maneira rara, que dificilmente vemos no mundo do futebol.

“A verdade é que o treinador é ótimo com os jogadores, sempre fazendo piadas conosco. Isso é muito bom para nós, temos um treinador que não é só um chefe, mas uma pessoa com quem podemos conversar, pedir ajuda nos momentos difíceis. Ele é muito calmo e vocês podem ver que todos o amam cada vez mais.”

Confiante e com o aval do “treinador amigo”, Diego se mostra focado com o clube e com os desafios que estão por vir. O bom clima dentro do elenco vem sendo combinado com os esforços em campo, e os resultados já são visíveis: segundo melhor ataque, melhor defesa, elogios incontáveis ao trabalho do treinador e liderança isolada e incontestada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments