Conte: “Morata é a pessoa certa”

Em preparativos para a primeira partida de pré-temporada neste sábado (22), Antonio Conte comentou pela primeira vez com a imprensa sobre a contratação do atacante Alvaro Morata junto ao Real Madrid. Os clubes chegaram num acordo sobre a transferência, mas ainda sujeitam o acordo aos exames médicos com o Chelsea, a ser realizado com a apresentação do jogador junto ao elenco até a próxima semana, em Singapura.

Conte afirmou estar confiante para o que Morata pode acrescentar ao elenco:

“Eu acredito muito que ele foi uma grande contratação para nós. Morata é um jovem jogador, mas já com bastante experiência. Jogou muito bem por Real Madrid e Juventus, tendo muita experiência e conquistas pelos clubes, incluindo Champions League.”

O treinador foi questionado sobre o preço pago para Morata e, em resposta, Conte comentou sobre o “mercado maluco”, onde os preços estão exorbitantes para qualquer jogador. Disse que para contratar um “jogador normal” o clube tem que pensar em pelo menos 40 milhões de Euros:

“É a situação hoje em dia. Nós temos que viver com isso e tomar muito cuidado para não cometer erros pois você vai gastar muito dinheiro e é preciso escolher bem. Morata, sem dúvidas, foi nossa primeira escolha. Um grande atacante e com grandes perspectivas para o futuro com o Chelsea. Com certeza vai evoluir muito e espero que mostre seu valor para o clube.”

Questionado sobre Diego Costa, jogador que teria sido dispensado por Conte e com rumores sobre sua transferência para o Atletico de Madrid em Janeiro, o treinador foi sucinto em sua resposta:

“Eu não gosto de falar de jogadores que não estão aqui. Única coisa que eu posso dizer é que em Janeiro a situação de Diego está muito clara para o clube e seus agentes. Está encerrado.”

