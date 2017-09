Conhecendo um pouco mais sobre o site oficial do Chelsea

Por se tratar de um site em inglês, muitos torcedores que não tem conhecimento na língua inglesa ficam sem conhecer o vasto conteúdo que o Chelsea produz em seu site oficial. Vamos conhecer de forma breve, o que o Chelsea oferece ao seu torcedor em uma data FIFA, por exemplo?

No caso do Chelsea Football Club no espaço do conteúdo mais recente, a imagem dos novos contratados é mantida em evidência através de vídeos, fotos e trechos de entrevistas postadas nas redes sociais oficiais do clube. O que importa, neste momento em que a bola não rola pelos gramados ingleses (e do mundo afora) é se manter em evidência no cenário futebolístico, o site do time continua as atividades a todo vapor. Assim, a criatividade não tem limites e é preciso de algo sobre o que trabalhar.

Conteúdo produzido no site oficial do clube

No caso do site oficial (e em links compartilhados nas páginas), as atualizações dos jogadores convocados é feita, entrevistas dos atletas também são publicadas para contar sobre o clima que antecede uma partida importante. Depois do jogo, uma retrospectiva da atuação do atleta e também de sua seleção é feita, juntamente com o adversário contra quem jogaram e se os Blues marcaram gols ou deram assistências. No caso dos goleiros, grandes defesas geram fotos importantes para contextualizar seu desempenho e consequentemente de sua equipe. Não se trata apenas do futebol masculino profissional, o futebol feminino (ou Chelsea Ladies) também entra em evidência assim como os jogadores das categorias de base convocados. Tudo que acontece com os atletas do clube, independentemente do gênero ou categoria, é reportado.

Vídeos e enquetes em relação aos treinamentos (com os atletas convocados, período anterior e com os não convocados, período presente) são produzidos e geram interação com o público, como por exemplo um “Top Cinco” dos gols mais bonitos marcados em um determinado período nos campos de treino de Cobham. Quando uma partida importante entre seleções de jogadores do Chelsea acontece, mais conteúdo é produzido. Por exemplo, antes do jogo entre Espanha contra Itália, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, um vídeo foi publicado, apresentando jogadores espanhóis que atuaram ou atuam no clube azul e que marcaram em sua passagem.

Se foi completado um período desde a contratação de um determinado jogador, o clube produz conteúdo apresentando as retrospectivas desde a chegada do atleta, gols e momentos importantes vestindo a camisa do Chelsea até o atual momento. Entrevistas no site contando a história de jogadores também são publicadas e mantém a frequência de conteúdo sobre o elenco para os torcedores/leitores.

Grande parte do conteúdo na Data FIFA gira em torno dos acontecimentos das seleções nacionais, porém, os jogadores que não são convocados também são incluídos nas postagens, entrevistas sobre as últimas partidas do Chelsea são concedidas, por exemplo, assim como retrospectivas do mês em que a equipe atuou comentada pelos próprios atletas.

Informações sobre os ingressos para os jogos do Chelsea compõem as informações presentes no site. Em breve traremos um passo a passo de como comprar ingressos para os jogos do Chelsea, sem precisar sair de casa e fugindo dos sites que praticam cambismo.

