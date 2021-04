Conhecendo o Chelsea Women: Millie Bright

Desde 2015 no Chelsea, titular e um dos pilares defensivos do time. É forte, alta e com excelente saída de jogo, saiba mais sobre a camisa 4 Millie Bright.

A infância e o começo no futebol

Millie Bright nasceu em 21 de agosto de 1997, na cidade Chesterfield, Inglaterra. Enquanto criança, teve alguns problemas de saúde como pneumonia e asma. Primeiramente, sua paixão não era o futebol, e sim o hipismo.

Porém, com nove anos a inglesa se interessou e começou a jogar. Logo depois foi chamada para fazer parte da base do Sheffield United.

Ficou no clube até 2009, quando, com 16 anos, foi para o Doncaster Rovers, onde jogou até 2014, passando por um empréstimo no Leeds United.

A jornada no Chelsea

Posteriormente ao bom ano de Bright em 2014, a defensora foi para o Chelsea no final de 2014. Seu nome foi recomendação do auxiliar técnico Paul Green, com quem havia trabalhado no seu ex-time.

Seu impacto foi imediato, ao passo que conquistou sua vaga no time titular e foi votada por suas companheiras como a Melhor Jogadora do Chelsea no ano. No mesmo ano, o time venceu a WSL e a FA Cup.

Assim como na sua primeira temporada, acumulou bons desempenhos com o time nos anos seguintes. Em 2016, foi a jogadora que mais jogou na equipe e ganhou o prêmio de Melhor Jogadora Jovem da Inglaterra.

Da mesma forma que 2015, a camisa 4 ajudou o clube a vencer a Liga e a Copa Inglesa em 2017. No ano seguinte, ganhou o posto de vice capitã.

Bright fez parte do Time do Ano da WSL em 2017/2018 e em 2018/2019, além de aparecer no FIFPro Time do Ano de 2020

A carreira pela Inglaterra

A princípio parte dos times sub-19 e sub-23, Bright quase sempre esteve presente na seleção inglesa. Fez sua estreia profissional em 2016, em um amistoso contra a Bélgica.

Sua primeira e, até então, única competição oficial com as Lionesses foi a Copa do Mundo de 2019, na qual foram eliminadas nas semifinais.

Por fim, atualmente a zagueira é constantemente parte da seleção e, recentemente, foi capitã pela primeira vez contra o Canadá.

