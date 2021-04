Conhecendo o Chelsea Women: a lenda Fran Kirby

Conheça mais sobre a maior artilheira das Blues, Fran Kirby, e sua história de superação.

Juventude e início no futebol

A jogadora nasceu no dia 29 de junho de 1993, é filha de Denise e Steve Kirby e tem um irmão chamado Jamie. De acordo com a própria, começou a jogar futebol com três anos, após ver seu irmão jogar. Aos sete, entrou na base do Reading Women.

Antes de mais nada, com apenas 14 anos, Kirby perdeu sua mãe e nos anos seguintes teve uma das piores fases de sua vida, passando por uma depressão severa. Nesse período, fez sua estreia como profissional, porém decidiu dar um tempo no futebol por conta da doença.

Ainda pelo Reading, retornou aos gramados no ano de 2012. Em seguida, Kirby fez grandes temporadas pelo clube, ajudando-os a subir para a primeira divisão e em seguida foi a artilheira da Women’s Super League em 2014. Continuou com sua performance impressionante no ano seguinte, sendo premiada com a convocação para a Copa do Mundo de 2015.

A mudança para o Chelsea

Dessa forma, após a Copa, o Chelsea anunciou Kirby. Os rumores falam que a transferência girou em tornou de 40 mil libras, o que transformava a inglesa na contratação mais cara da história da Inglaterra. Entretanto, os valores nunca foram confirmados.

Logo em seu primeiro ano no clube londrino, conquistou a Women’s FA Cup e a Women’s Super League, além de ter marcado pela primeira vez na UEFA Women’s Super League.

Repetiu a dobradinha em 2017 e em seguida recebeu o prêmio de Melhor Jogadora do Ano da PFA. Ela também conquistou mais uma vez a WSL, duas vezes a Conti Cup e uma vez a Community Shield.

Afastamento do futebol e superação

Em novembro de 2019, foi diagnosticada com pericardite, uma doença cardíaca que obrigou a inglesa se afastar do futebol.

Segundo a Blue, foi um período muito difícil no qual vivia na incerteza se seria apta a voltar aos gramados algum dia. Felizmente, Kirby lutou e se superou novamente para poder voltar a jogar, realizando seu retorno na conquista da Community Shield contra o Manchester City em agosto de 2020.

Assim, em dezembro do mesmo ano se tornou a maior artilheira da história do clube. Na temporada atual é a jogadora com mais participações diretas em gols na Europa e uma grande candidata para ganhar o prêmio de melhor jogadora do mundo.

Carreira internacional

Por fim, Kirby fez sua estreia pela Inglaterra em agosto de 2014, em um amistoso contra a Suécia e marcando um gol na vitória inglesa.

Participou de duas competições internacionais pelo seu país, sendo elas a Copa do Mundo de 2015 e a UEFA Women’s Euro de 2017.

Atualmente, é a camisa 10 da seleção e é convocada frequentemente.

