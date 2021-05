Conhecendo o Chelsea Women: a habilidosa Ji So-Yun

Conheça mais sobre Ji So-Yun, meia sul-coreana com muita habilidade, alta visão de jogo e uma das melhores do mundo.

Começo na Coreia e passagem pelo Japão

A camisa 10 do Chelsea nasceu no dia 21 de fevereiro de 1991, em Seoul, Coreia do Sul. No ensino médio, começou a jogar no time da escola. Após entrar na faculdade, a atleta também se juntou ao time.

A sul-coreana ganhou destaque e, em 2011, iniciou sua carreira profissional. Primeiramente, jogou no INAC Kobe Leonessa, clube japonês.

Durante seus três anos pelo time, Ji So-Yun venceu a Nadeshiko League, o campeonato nacional, em todos os anos, assim como a Empress’s Cup. Além dos dois campeonatos, conquistou a Nadeshiko League Cup em 2013 e o Campeonato Internacional de Clubes Feminino no mesmo ano, em cima do Chelsea.

Um símbolo de uma era do Chelsea

Logo depois de vencer as Blues, a sul-coreana se juntou ao clube londrino em janeiro de 2014 e se tornou a primeira jogadora de seu país a jogar na Inglaterra. Apesar disso, Ji So-Yun não ficou intimidada e, imediatamente, foi possível ver seu impacto.

Em seu primeiro ano, a camisa 10 venceu o prêmio de Melhor Jogadora do Ano escolhida pelas próprias atletas da Women’s Super League. Além disso, também figurou no Time do Ano da PFA.

A importância da meio-campista no time de Emma Hayes foi ainda maior, inclusive marcando o gol da vitória em cima do Arsenal na final da Women’s FA Cup de 2014/2015, garantido seu primeiro título com o Chelsea.

A sul-coreana também conquistou a copa em 2017/2018, além da Women’s Super League de 2015, 2017/2018 e 2019/2020, a Conti Cup de 2019/2020 e 2020/2021 e Community Shield de 2020.

Ji So-Yun é a primeira jogadora não-britânica a atingir 100 partidas na WSL e venceu o prêmio de Melhor Jogadora da liga em cinco oportunidades.

A referência de sua seleção

Com apenas 15 anos, a jogadora do Chelsea estreou pela seleção da Coreia do Sul, em outubro de 2006. Um mês depois, se tornou a atleta mais jovem a marcar pelo seu país. A partir de 2011, a jogadora começou a ser frequentemente convocada.

Participou da Copa do Mundo de 2015, na qual caiu para a França nas oitavas de final e da Copa do Mundo de 2019, sendo eliminada ainda na fase de grupos.

Atualmente, Ji So-Yun é a camisa 10 de sua seleção, além da jogadora com mais gols da história da Coreia do Sul.

