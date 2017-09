Confira os ratings do Chelsea no FIFA 18

O game FIFA 18 foi oficialmente lançado nesta quinta (28) e agora se pode vislumbrar o total poder do Chelsea no jogo. Com os ratings oficiais (sendo que muitos não sofreram alterações em relação a demo) e as divulgações dos potenciais dos jogadores, os Blues se mostram um time poderoso, refletindo bem a realidade do clube.

Ratings e potencial

Os ratings são nada mais que os níveis de cada jogador dentro do jogo. O potencial é o nível máximo que o jogador pode atingir. O time também possui um rating, que é constituído pela qualidade geral da equipe. Além deles, há os níveis de ataque, meio campo e defesa, evidenciado os pontos fortes de cada time.

Chelsea:

Geral: 84

Ataque: 85

Meio campo: 85

Defesa: 82

Jogadores (Rating/Potencial):

Courtois (89/92)

Moses (79/81)

Azpilicueta (85/87)

David Luiz (86/86)

Cahill (84/84)

Alonso (81/83)

Kanté (87/90)

Bakayoko (82/88)

Pedro (84/84)

Morata (84/88)

Hazard (90/91)

Willian (84/84)

Batshuayi (80/85)

Fàbregas (86/86)

Drinkwater (79/80)

Rüdiger (82/86)

Zappacosta (79/83)

Caballero (79/79)

Musonda (76/86)

Christensen (81/90)

Eduardo (75/75)

Kenedy (72/81)

Baba Raman (77/83)

Além deles, há vários jogadores da base que também figuram nos azuis de Londres dentro do game. Ademais, Diego Costa ficou junto do elenco, pois ainda não havia sido vendido ao Atlético.

Diego Costa (86/86)

Clarke-Salter (63/79)

T. Chalobah (60/78)

K. Sott (60/75)

D. Sterling (62/82)

J. Madoxx (58/74)

Wallace (69/72)

G. McEachran (59/81)

K. Hazard (63/73)

M. Delac (69/72)

Emprestados

E claro, como não poderia deixar de faltar, no FIFA o Chelsea também conta com seu esquadrão de jogadores mundo a fora. No entanto, no game a quantidade é bem reduzida se comparada a vida real. Geralmente, os jogadores com mais destaque figuram entre os emprestados. Todavia, a ausência de Loftus-Cheek (o jogador tem rating 70 e potencial 84, mas consta no elenco do Crystal Palace como permanente) na lista do Chelsea foi uma surpresa, visto que o jogador é uma das grandes promessas do time.

(Rating/Potencial – Time emprestado):

Kurt Zouma (79/86 – Stoke City)

M. Van Gikel (78/82 – PSV)

T. Kalas (73/78 – Fulham)

L. Piazon (73/78 – Fulham)

K. Omeruo (72/79 – Kasimpasa SK)

L. Baker (74/82 – Middlesbrought)

M. Miazga (73/82 – Vitesse)

Nathan (71/79 – Amiens)

Pasalic (76/85 – Spartak Moscow)

J. Boga (71/81 – Birminghan City)

K. Palmer (71/81 – Huddersfield)

T. Abraham (73/86 – Swansea)

Entre os emprestados, os destaques ficam por conta de Pasalic e Abraham, além do francês Kurt Zouma. No entanto, o zagueiro caiu em relação ao FIFA 17, onde possuía rating 80 e potencial 89.

Atualizações

O FIFA passa por constantes atualizações, que alteram diversos recursos no game. É provável que Diego Costa seja alterado de time e que Loftus-Cheek seja integrado na lista de emprestados. Os potenciais e ratings também podem sofrer alterações ao longo do ano, mas raramente há mudanças bruscas em relação a esse quesito.

Destaques

Os Blues contam com um elenco poderoso e jovem, que podem melhorar ao longo do tempo. Morata, Batshuayi, Bakayoko, Rüdiger e Christensen são os principais destaques nesse quesito. No mais alto nível do game, aparecem os belgas Hazard e Courtois, e o francês Kanté.

Morata – O atacante recebeu um rating 84, considerado bom para os padrões do jogo. Mas ainda não está entre os melhores atacantes. Foi pra isso que veio ao Chelsea e promete fazer jus ao seu potencial.

Christensen – Tratado como uma das maiores promessas no elenco dos Blues, o jogador recebeu potencial 90, o que o coloca em um nível páreo aos melhores zagueiros da atualidade no game. Além disso, seu rating 81 já demonstra a qualidade do dinamarquês.

Rüdiger – O alemão foi o único com o rating alterado em relação à demo. Possuía overall 84 e recebeu um decréscimo, indo a 82. Mas continua em um bom nível e tem potencial 86, colocando-o no mesmo nível dos zagueiros destaques dos Blues, David Luiz e Azpilicueta.

Bakayoko – O francês ganhou um potencial de 88, mostrando que pode figurar futuramente entre os melhores volantes do mundo.

Hazard – Figurante no top 10 do jogo, o belga recebeu rating 90 e é o melhor jogador da Premier League, igualado a De Gea. Além disso, ganhou potencial 91.

Kanté – Principal destaque dos Blues na vida real, ao lado de Hazard, o volante recebeu rating 87, estando no topo dos jogadores da posição, ao lado de Arturo Vidal. No entanto, o francês recebeu potencial 90, dando-o vantagem nesse quesito.

Courtois – O arqueiro belga ficou no top 3 dos goleiros do jogo, atrás apenas de Neuer e De Gea.

Batshuayi, um caso especial

Batshuayi é famoso pelo bom humor nas redes sociais. Fã do game, o jogador publicou no twitter, reclamações sobre seu rating 80. A EA respondeu, pedindo para o jogador continuar marcando gols, que assim eles “conversariam”.

Depois de fazer um hat-trick contra o Nottingham e contar com o apelo dos fãs, a EA retomou as conversas com o atacante belga e lançou uma carta exclusiva para o modo Ultimate Team. O card veio com rating “99” e a empresa publicou perguntando ao jogador se estava justo. A carta não pode ser adquirida nem comprada por outros players, é propriedade particular do time do belga no U-Team.

Capa personalizada

Assim como no FIFA 17, a EA disponibilizou em seu site, capas personalizadas para os times da Premier League, entre outras ligas. O Chelsea não podia ficar de fora e ganhou uma capa que pode ser baixada e impressa pelo site da EA.

Fontes: sofifa.com

