Confira as atuações dos atletas emprestados pelo Chelsea

O Chelsea emprestou vários atletas para clubes do futebol inglês e outros agremiações de outros países. Entretanto, o protagonista dessa longa lista de atletas é Tariq Uwakwe, atleta negociado com o Accrington Stanley. O meio-campista do Chelsea marcou um hat-trick em sua estreia diante do Sub-23 do Leeds United, na EPL Trophy. O time de Tariq venceu o embate por 7 a 0 no primeiro jogo do atleta pela nova equipe. Por outro lado, Tariq também marcou um dos gols no Accrington na vitória contra o Peterborough por 2 a 0.

Ainda sobre a League One, Teddy Sharman-Lowe, goleiro contratado recentemente pelo Chelsea, fez sua estreia profissional pelo Burton Albion no empate em 3 a 3 contra o Peterborough. Lowe foi protagonista de várias defesas no tempo regulamentar. Entretanto, o Burton caiu nas penalidades máximas.

Jamal Blackman acumulou um clean sheet em atuação pelo Rotherham. O time do arqueiro do Chelsea venceu o Wycombe por 1 a 0, com o gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Além disso, vale mencionar que Blackman teve uma passagem no Wycombe anteriormente.

Izzy Brown, atleta do Chelsea em empréstimo ao Sheffield Wednesday, balançou as redes. Ele foi autor de um dos gols da equipe de Sheffield na vitória por 2 a 0 contra o Cardiff. O Wednesday começou a temporada com -12 pontos por uma punição dada pela EFL.

Marc Guehi participou da vitória do Swansea por 1 a 0 contra o Preston North End. Além de ter representado a seleção Sub-21 da Inglaterra, Guehi foi sólido defensivamente no triunfo da equipe do País de Gales. Em conclusão, Jamie Cumming fez sua estreia na Football League no empate do Stevenage por 1 a 1 diante do recém-promovido Barrow.

Emprestados para clubes fora da Inglaterra

Trevoh Chalobah, que saiu do banco de reservas, participou dos oito últimos minutos do revés do seu time, o Lorient. 3 a 2 contra o Lens no Campeonato Francês. Na Espanha, Kenedy atuou nos últimos 10 minutos de jogo do Granada. Vitória do time do brasileiro por 2 a 0, contra o Athletic Bilbao.

Armando Broja entrou em campo na fase final da vitória do Vitesse Arnhem por 1 a 0 contra o RKC Waalwijk. Além disso, Ike Ugbo e Danilo Pantic, atleta emprestados ao Cercle Brugge e Cukaricki, foram derrotados por Anderlecht e Estrela Vermelha em seus compromissos.

