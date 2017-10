Confira a semana dos jogadores emprestados pelo Chelsea

O Chelsea possui um longo esquadrão de jogadores emprestados, que atuam por diversas ligas do mundo. Reunimos os feitos desses jogadores durante a semana para que o torcedor possa acompanhar de perto o desenvolvimento das nossas joias da base.

Holanda

Marco van Ginkel – O meia holandês que já figurou o elenco principal dos Blues marcou um gol de pênalti na vitória de 4 a 0 do PSV sobre o Willem II. Com a vitória, o PSV se tornou o novo líder do campeonato.

Mason Mount – O jogador marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitesse Arhnem. Ele saiu do banco de reservas e após apenas dois minutos em campo, marcou o gol do empate de 1 a 1 contra o Utretch.

Charlie Colkett – Também com a camisa do Vitesse, fez sua aparição como substituto no jogo contra o Utretch.

Matt Miazga e Fakaty Dabo – Os defensores tiverem seus lugares usuais na defesa do Vitesse no empate contra o Utretch. Além disso, figuraram também no jogo do meio de semana pela Liga Europa, na derrota de 3 a 0 para o Nice.

Inglaterra

Tammy Abraham – Já pela elite do futebol inglês, Abraham atuou na derrota de 1 a 0 do Swansea City para o West Ham, com um gol nos minutos finais. O jogador, que veste a camisa 10 do time galês, tem se destacado, marcando gols importantes.

Kurt Zouma – Presente na votação para Man of the Match, Zouma atuou entre o três zagueiros do Stoke na vitória por 2 a 1 sobre o Southampton.

Izzy Brown – Foi titular pelo Brighton na derrota de 2 a 0 para o Arsenal no último fim de semana.

Tomas Kalas – O defensor jogou nas duas vitórias fora de casa do Fulham, que venceu, na sexta, o QPR por 2 a 1. Na noite de terça, derrotaram o Nottigham Forest por 3 a 1.

Lewis Baker – Atuou desde o início na derrota de 1 a 0 do Middlesbrough para o Norwich no meio de semana, e veio do banco no empate por 2 a 2 contra o Brentford mais tarde.

Jeremie Boga – O jogador esteve presente na vitória do Birminghan por 1 a 0 na quarta passada. Estava também na goleada sofrida por 6 a 1 contra o Hull City no último fim de semana.

Michael Hector e Ola Aina – Os defensores, que vestem a camisa do Hull City, estiveram presentes na derrota por 2 a 1 para o Preston no meio da semana e na goleada contra o Birmingham.

Fikayo Tomori – Atuando também pelos Tigers, Tomori atuou apenas na derrota para o Preston.

Jay Dasilva – Jogou duas vezes na semana passada pelo Charlton, que venceu o Fleetwood Town por 3 a 1 e empatou por 2 a 2 contra o Walsall.

Jordan Houghton – Figurou em dois jogos pelo Doncaster: na derrota por 2 a 1 para o Shrewsbury, seguida de um reverso de 2 a 0 contra o Bradford.

Rússia, Turquia e França

Mario Pasalic – Saiu do banco na vitória por 2 a 0 do Spartak Moscow contra o Ural.

Kenneth Omeruo – Jogou pelo russo Kasimpasa na derrota por 3 a 0 para o Osmanlispor.

Nathan – O brasileiro estava no banco do jogo entre Amiens (time a qual é emprestado) e Lille, que foi interrompido devido à um acidente que deixou fãs feridos.

