Ziyech comenta vitória contra Sheffield e as assistências no jogo

Hakim Ziyech falou sobre a atuação da equipe de Londres na vitória contra o Sheffield United por 4 a 1, em Stamford Bridge. Com a quarta vitória na Premier League, o Chelsea entrou na zona de classificação dos torneios internacionais com 15 pontos em oito jogos. Além disso, Ziyech foi um dos destaques do jogo com duas assistências no embate contra os Blades. Assim sendo, confira a entrevista do atleta do Chelsea para o site oficial do clube.

O jogo e o Sheffield abrindo o placar

“Nós jogamos um bom jogo. Os primeiros 10 minutos foram um pouco difíceis, pois nós iniciamos um pouco devagar. Entretanto, depois do 1 a 0, nós controlamos o jogo. Poderíamos ter marcado mais gols, mas nós jogamos bem novamente”, iniciou Hakim Ziyech.

“O Sheffield teve algumas cobranças de escanteio no início e você pensa que eles iriam colocar na área. Mas [no momento do gol adversário] eles cobraram um escanteio curto e fizeram o 1 a 0. Depois disso, nós fomos bem. Nós criamos muitas chances e marcamos vários gols”, afirmou.

As assistências e participações nos gols

“Eu sempre olho para eles [os companheiros de Chelsea] antes de tocar a bola. Normalmente o contato visual é suficiente e funcionou bem duas vezes”, disse o marroquino que concedeu duas assistências no jogo.

“Eu vi [Mateo] Kovacic correndo para um lugar com espaço e você tem que acionar os atletas desse jeito, pois [os adversários], as vezes, não sabem como reagir nessa situação”, disse Ziyech sobre o passe para o meio-campista em profundidade.

“Foi a primeira vez que eu tentei [o passe] e marcamos rapidamente. Não tenho medo de dar um passe. Eu me sinto confortável com os colegas do plantel. Estou muito feliz e acho que esse é o porquê de eu ter começado tão bem”, concluiu Hakim Ziyech.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp