Wolves e Chelsea: informações do jogo

A possibilidade de um resultado vitorioso para um dos times é grande. Afinal, Wolverhampton e Chelsea não empatam no Molineux, em jogos válidos pelo Campeonato Inglês, desde maior de 1977. 1 a 1, que garantiu o acesso do Chelsea para a elite nacional. Por fim, Tommy Langley e John Richards marcaram os gols do embate.

Na temporada passada, o Chelsea venceu os dois confrontos diante do Wolves. Além disso, o time de Londres só não conseguiu marcar em um dos últimos 17 confrontos na primeira divisão. O único caso de jogo sem gols ao Chelsea foi o 1 a 0 para o Wolverhampton, em janeiro de 2011.

Os últimos sete gols marcados no Molineux por jogadores do Chelsea, na Premier League, foram de atletas ingleses. Primeiramente, Frank Lampard e Ruben Loftus-Cheek. Posteriormente, Fikayo Tomori, Tammy Abraham (três) e Mason Mount).

A maior vitória de cada time na Premier League

Wolves 8-1 Chelsea – 26/09/1953

Wolves 0-5 Chelsea – 20/09/2003

Jogo da última temporada no Molineux

Wolverhampton Wanderers 2-5 Chelsea

Premier League, Molineux, 14/09/2019

Wolverhampton Wanderers (3-5-2): Patricio; Vallejo, Coady (c), Saiss; Traore (Doherty 56), Dendoncker (Cutrone h/t), Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez (Gibbs-White 70), Jota

Reservas não utilizados: Ruddy, Neto, Vinagre, Kilman

Técnico: Nuno Espirito Santo

Cartão amarelo: Saiss 79

Gols: Abraham (contra) 69, Cutrone 85

Chelsea (3-4-2-1): Arrizabalaga; Rudiger (Zouma – intervalo), Christensen, Tomori; Azpilicueta (c), Jorginho, Kovacic (Barkley 70), Alonso; Willian, Mount; Abraham (Batshuayi 77)

Reservas não utilizados: Caballero, Pedro, Giroud, Pulisic

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Abraham 62, Christensen 64

Gols: Tomori 31, Abraham 34, 41, 55, Mount 90+6

Árbitro: Graham Scott

Público: 31,534

Estatísticas do Chelsea

O Chelsea concedeu o primeiro pênalti da temporada no Goodison Park. A equipe de Londres não tinha comedido pênaltis desde o jogo contra o Bayern de Munique, em agosto, na UEFA Champions League.

Além disso, a equipe de Londres quer evitar duas derrotas consecutivas na Premier League. Isso não aconteceu no último ano para a equipe de Stamford Bridge.

Por fim, o time de Frank Lampard ainda não perdeu um jogo que a equipe liderou o placar na atual temporada.

Artilheiros Chelsea (Premier League)

Primeiramente, Werner 4, Zouma 4, Abraham 3, Jorginho 3 (3 pens). Posteriormente, Chilwell 2, Giroud 1, Havertz 1, Hudson-Odoi 1. Por fim, James 1, Mount 1, Pulisic 1, Thiago Silva 1, Ziyech 1, gol contra 1.

Artilheiros Wolves (Premier League)

Jimenez 4, Neto 3, Podence 2, Ait-Nouri 1, Saiss 1

Marcas individuais

O próximo jogo de Kepa Arrizabalaga será a 100ª aparição do goleiro espanhol com a camisa do Chelsea.

Em conclusão, Frank Lampard completou 50 jogos no comando técnico do time da Fulham Road. Por outro lado, Mateo Kovacic também atingiu a marca de 50 jogos com o Chelsea.

Estatísticas do Wolves

Mais jogos: Neves 12, Neto 12, Patricio 12, Traore 12

Mais gols: Jimenez 4, Neto 3, Podence 2

Mais assistências: Podence 2, Neto 2, Kilman 1

Clean sheets: Rui Patricio 4

Primeiramente, vale relembrar que o Wolves somou 17 pontos em 12 jogos. Seis pontos atrás dos quatro primeiros colocados. Além disso, nenhuma equipe sofreu menos gols em casa do que o Wolves: seis gols sofridos na Premier League. Ou seja, oito clean sheets nos últimos 13 jogos em casa na competição inglesa.

Nuno Espírito-Santo contra o Chelsea

Uma vitória, um empate e duas derrotas.

Último jogo do Wolves na Premier League

Sábado 12 Dezembro – Wolves 0 Aston Villa 1

(4-2-3-1): Patricio; Semedo, Coady (c), Saiss, Marcal; Dendoncker (Neves 80), Moutinho; Traore, Podence, Neto; Silva Expulsão: Moutinho 90+5 (dois cartões amarelos)

Cartões amarelos: Traore, Dendoncker

