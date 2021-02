Derrota do West Ham faz Chelsea poder voltar para o G4

Manchester City e West Ham abriram a 26ª rodada da Premier League e os citizens venceram por 2-1. Os gols do jogo foram marcados por Ruben Dias e John Stones para o City, enquanto Michail Antonio descontou para os Hammers. O Chelsea foi beneficiado com o resultado. Isso por que o West Ham está em quarto lugar, dois pontos à frente.

Os Blues podem ultrapassar o rival londrino e chegar ao G4, se vencerem o Manchester United neste domingo, no Stamford Bridge. Com o triunfo sobre os Red Devils, o time azul chegaria a 46 pontos e entraria no grupo de classificação para a próxima Champions League.

O Chelsea também pode sonhar com posições mais avançadas na tabela da Premier League se vencer hoje. Isso por que a vitória azul faria com que os Blues diminuíssem para três a vantagem de seis pontos de Manchester United e Leicester.

Os comandados de Thomas Tuchel terão confrontos difíceis pela frente. Nas rodadas seguintes, os adversários serão Liverpool e Everton. Ambos os jogos serão já na próxima semana. A partida contra a equipe vermelha será em Anfield, enquanto o duelo seguinte será em Stamford Bridge.

Se seguir na sequência positiva que vem tendo na Premier League, o Chelsea pode chegar e se firmar de vez no grupo dos quatro primeiros colocados. Os três próximos adversários são concorrentes diretos para as vagas nas competições europeias.

O West Ham também vai ter série complicada de jogos pelo campeonato. Após a derrota para o City, os duelos serão contra Leeds, Manchester United, Arsenal, Wolverhampton e Leicester. Boas chances dos Hammers deixarem pontos pelo caminho e os Blues aproveitarem para se fixarem próximo aos primeiros lugares da competição.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp