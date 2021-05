Wembley receberá torcedores para a final da FA Cup

Primeiramente, as medidas de liberação de lockdown do governo inglês chegaram ao terceiro estágio, que libera o público para eventos maiores no país.

Com isso, Wembley poderá receber torcedores para assistirem das arquibancadas o duelo entre Chelsea e Leicester City. Em coletiva, Thomas Tuchel falou sobre o encontro com os torcedores.

Motivação extra

Ao todo, 21 mil expectadores estarão em Wembley para a final. Desse total, 6.250 serão torcedores do Chelsea.

Por isso, o treinador do Chelsea se mostrou animado para ver os fãs.

“É inacreditável. Acostumei-me tanto a não ter espectadores, talvez seja um choque amanhã entrar em campo e ouvir algum barulho, mas será muito bom”.

“Estamos absolutamente ansiosos por isso. O jogo não é o mesmo sem os espectadores e é um puro prazer saber que chegaremos amanhã e veremos nossos fãs lá, ver partes de nossas famílias. Acho que é um grande impulso para todos”.

Admirador de Wembley

Apesar de ser alemão, Thomas Tuchel sabe da importância de Wembley para a história do futebol, principalmente na Inglaterra.

“Lembro-me do antigo Estádio de Wembley, vendo-o na TV. Não era tão fácil ver jogos do exterior naqueles dias, então quando eu podia ver alguns destes jogos eu podia sentir camisas diferentes, jogadores diferentes, atmosferas diferentes no estádio”.

“O nome do estádio é um grande nome na Alemanha e em toda a Europa, então era enorme para mim ter a possibilidade de treinar uma equipe nas semifinais e agora é ainda maior a possibilidade de ter a possibilidade de, na minha primeira temporada, treinar uma final lá”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp