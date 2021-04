Kovacic sente lesão em treino antes do jogo contra o Porto e vira desfalque contra o City

A escalação do Chelsea para o jogo de hoje contra o Porto apresentou uma surpresa à torcida. Mateo Kovacic não estava presente nem no banco de reservas. Thomas Tuchel escalou a equipe com Jorginho e N’Golo Kanté à frente da linha de defesa.

Em entrevista, após a classificação contra o time português, Tuchel explicou a ausência de meio-campista dos Blues. Além disso, o técnico dos Blues também indicou que o croata será desfalque para a próxima partida.

“Ontem, durante o treinamento, ele teve uma lesão muscular no tendão da coxa. Foi mais ou menos depois de 20 minutos de atividade e sem uma dividida ou algo do tipo. Ele com certeza está fora do jogo contra o Manchester City também, o que é uma grande perda para nós.”

Kovacic é uma dos homens de confiança de Tuchel. Nos 18 jogos do comandante alemão pelo Chelsea, o meio-campista esteve presente em 16, sendo titular em 14 deles.

O treinador lamentou a lesão do jogador de 26 anos e rasgou elogios ao espírito e comportamento que ele apresenta quando está dentro de campo.

“Fiquei muito triste por ele. Não temos tantos jogadores experientes que jogaram a Champions League muitas vezes. Quando toca o hino ele está relaxado e ao mesmo tempo um lutador duro. Todos estão felizes em tê-lo por perto, então fizemos isso também por ele hoje.”

Se não fizer improvisações, Tuchel terá apenas Jorginho, Kanté e Billy Gilmour para escalar até que Kovacic se recupere. A outra possibilidade para o técnico é recuar Mason Mount para o centro do campo.

