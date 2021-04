Tuchel indica qual time prefere enfrentar na semifinal da Champions

Após a classificação sobre o Porto confirmada hoje, o Chelsea espera o vencedor do confronto entre Liverpool e Real Madrid para a semifinal. A equipe espanhola está em vantagem por causa de ter ganho o primeiro jogo por 3-1, na capital da Espanha.

A partida derradeira entre eles será, nesta quarta-feira (14), em Anfield Road e, para reverter o quadro, os Reds precisam vencer por 2-0. Quem acompanhará a partida com bastante atenção é Thomas Tuchel. O técnico acredita que, apesar da vantagem madridista, o confronto não está definido e indica preferir enfrentar o Real Madrid.

“Não desejo nada, mas, em geral, na Champions League, gosto de não jogar contra equipes da própria liga. Esse confronto está longe de ter terminado, vou assistir e é um prazer assisti-lo como semifinalista. Tudo é possível, o Liverpool é muito forte em casa”

A derrota para o Porto foi apenas a segunda de Tuchel no comando do Chelsea. Desde que chegou, no fim de janeiro, o técnico já promoveu mudanças notórias na equipe dentro e fora de campo. O resultado de hoje conduz os Blues à semifinal de Champions, coisa que não fazia há sete anos.

O treinador destacou a jovialidade de seu grupo e exaltou a chegada entre os quatro melhores times europeus.

“O que uma equipe jovem sempre pode fazer é lutar, correr, aguentar firme e levar tudo como uma aventura. Esperançosamente, continuaremos aventureiros e corajosos o suficiente para aceitar o desafio. É um grande passo estar na semifinal. É uma grande conquista. Não estamos acostumados a estar lá, e assim que você estiver lá, jogará para a final. Precisamos de cada minuto para aprender e crescer, e você não pode melhorar sem essas grandes experiências. Estamos fazendo isso enquanto tocamos.” – finalizou.

