Thomas Tuchel: “É diferente estar numa final”

Neste sábado, Thomas Tuchel tem a chance de ganhar o primeiro título sob o comando do Chelsea.

Ansioso, o treinador falou sobre a expectativa de disputar uma taça e se mostrou preparado para os desafios.

Jogo especial

Primeiramente, Thomas Tuchel valorizou o clima existente em uma final. Segundo ele, os envolvidos sentem algo especial.

“Ambas as equipes estão tão próximas e a fome aumenta. Uma vez chegado à final, você mesmo constrói a pressão”.

“Você não se sente tão perto quando inicia uma competição de copas no primeiro e segundo round. Você sabe que vai ser difícil e sabe para onde quer ir, mas não é a mesma tensão que se acumula dentro de você”.

“Porque você está tão perto, a taça está bem ali e você sabe que esta é a última partida e você nunca sabe quando será possível chegar novamente, isso constrói as circunstâncias únicas e você pode sentir isso na preparação, no treinamento, na aproximação da partida e no nível de concentração”.

“É diferente estar em uma final. É a melhor coisa para se ter em um esporte de alto nível, faz sobressair o que há de melhor em você e você tem que lidar com isso. É um grande presente tê-lo e espero que amanhã possamos mostrar nosso melhor desempenho”.

Clube vencedor

Preparado, o treinador sabe que a missão precisa ser cumprida.

“Quando você chega a uma final com o Chelsea, você quer ganhar a final e nada mais. É enorme porque é uma final e quando você está tão perto de um título, você quer ganhar o título. Eu não sou diferente de nenhum jogador ou membro da equipe aqui. Somos o Chelsea e queremos ganhar e queremos ganhar títulos, e tantos títulos quanto possível”.

