Thiago Silva na capa do Chelsea FC Programme

Thiago Silva será capa do Chelsea FC Programme. Uma revista com conteúdos especiais e destinado para partidas do time londrino em Stamford Bridge. No próximo jogo do Chelsea, contra o Crystal Palace, a edição abordará os primeiros passos do defensor no clube londrino.

O brasileiro capitaneou o time londrino no empate em 3 a 3 contra o West Bromwich, jogo válido pela Premier League. Além disso, o defensor de 36 anos frisou que, apesar das dificuldades no começo da temporada, ele quer unicamente fazer sucesso na Inglaterra.

“Eu não estou aqui apenas para executar ações ou pela experiência [em um novo país], eu estou aqui para vencer”. […] “Eu quero ser muito claro para todos. Eu vou dar tudo de mim para assegurar vitórias ao Chelsea.”, disse Thiago Silva.

“Não vim para Londres para conhecer locais turísticos. Vim jogar futebol, trabalhar e é para isso que eu me preparo. Tenho certeza que, com o grupo de jogadores e o técnico que é um líder nato, estaremos na luta por cada título neste ano.”, concluiu o brasileiro.

Nesta terça-feira (29), o Chelsea entra em campo em duelo contra o Tottenham, válido pela Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, o time londrino mede forças contra o Crystal Palace, pela quarta rodada da Premier League. O jogo está agendado para dia 3 de outubro, às 8h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge.

Por fim, o Chelsea FC Programme está disponibilizado no site da Reach Sport Shop.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp