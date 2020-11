Thiago Silva elogia Rennes e início do Chelsea na UCL

Thiago Silva comentou sobre a vitória do Chelsea contra o Rennes por 3 a 0. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e válido pela 3ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. O defensor brasileiro elogiou a equipe rival e exaltou a vitória do time mandante. Posteriormente, o zagueiro avaliou o início do Chelsea na competição europeia.

Jogar contra o Rennes

“Eu joguei várias vezes contra esse time. Duas temporadas atrás, eles venceram o Paris [Saint-Germain] na final da Copa da França. Eu estava machucado, mas eu vi um time que jogou muito bem com a bola. Eles são muito organizados e com um treinador que gosta de [propor um modelo de] futebol técnico. No começo, foi muito difícil para nós. Nós não mantivemos a bola como normalmente fazemos em casa”, iniciou Thiago Silva.

A expulsão

“O cartão vermelho mudou muito o jogo. Felizmente para nós e infelizmente para a disputa. O cartão vermelho dificultou para eles, mas nós merecemos a vitória. Não foi um grande embate, mas nós controlamos. Agora precisamos continuar trabalhando para continuar progredindo”, afirmou.

O começo do Chelsea na competição

“A verdade é que foi uma vitória importante para nós. Além disso, tem sido um bom começo para nós. Essa competição é sempre complicada. Se você olhar os resultados da UEFA Champions League, você verá algumas surpresas. O Manchester United perdeu, o Paris [Saint-Germain] perdeu. Portanto, precisamos continuar trabalhando duro”, concluiu Thiago Silva.

