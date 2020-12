Sophie Ingle fala sobre duelo entre Brighton e Chelsea

Sophie Ingle, atleta do Chelsea, comentou sobre o duelo contra o Brighton & Hove Albion, válido pela Women’s Super League. O jogo está agendado para domingo (13), às 11h (horário de Brasília), no Broadfield Stadium. Esse será o oitavo jogo da equipe de Kingsmeadow na competição. Afinal, o Chelsea tem um jogo a menos em relação aos times na parte de cima da tabela de classificação. Por fim, o embate terá transmissão do FA Player.

Expectativas para o jogo

“Eu espero que o Brighton esteja organizado defensivamente. Eu acho que elas são um time difícil de ser superado. É um plantel que está trabalhando muito no viés defensivo. Claro que você deseja um gol nos minutos iniciais, mas em alguns momentos, não é possível. Além disso, em alguns momentos, você mede forças contra um time com essas características e você tem a maior posse de bola. Por isso, a pressão cresce para que você marque o gol”, iniciou Sophie Ingle. “Mas iremos ser pacientes coletivamente falando”, completou.

O último jogo contra o Brighton foi um empate em 1 a 1

“Eu acho que a maioria das garotas da equipe vão esquecer esse jogo, pois estamos em uma nova temporada. Entretanto, sabemos que será um jogo difícil para nós. É difícil jogar fora de nossos domínios, especialmente contra um time que é organizado defensivamente. Por outro lado, vamos fazer isso de combustível e, esperançosamente, atuar bem e conquistar os três pontos desta vez.

A importância do jogo

“É muito importante darmos sequencia no nosso caminho de vitórias. Todo jogo importa e temos que conquistar cada jogo que há para o plantel. Além disso, nós temos um jogo a menos. Por isso, o jogo contra o Brighton se torna ainda mais importante para nós. A WSL está cada vez mais competitiva e todo jogo é uma final de Copa para nós. Afinal, não há jogos fáceis nesta competição”, concluiu Sophie Ingle.

