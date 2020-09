Reece James lidera lista de destaques da primeira rodada, diz Sky Sports

A atuação contra o Brighton, na vitória do Chelsea por 3 a 1, concedeu o posto mais alto no Power Ranking, da Sky Sports, ao lateral-direito Reece James. O futebolista foi primordial no triunfo do Chelsea na estreia da Premier League. Além do gol frente aos Seagulls, Reece James concedeu uma assistência para Kurt Zouma na partida realizada na cidade litorânea de Brighton.

O Power Ranking é um índice semanal sobre os melhores desempenhos dos atletas na Premier League e pontuações distribuídas em 35 estatísticas do atleta. Gols, assistências, bloqueios e desarmes são alguns dos tópicos dentro da avaliação do Power Ranking. Segundo a Sky Sports, o ponto mais alto da semana 1 da Premier League foi de Reece James. O atleta do Chelsea acumulou 6,406 pontos.

Posteriormente, Mohamed Salah foi o segundo colocado com 5,265 pontos. O ex-atleta do Chelsea capitalizou um hat-trick contra o Leeds. Além disso, Jordan Pickford ficou na terceira colocação, após o clean sheet frente ao Tottenham Hotspur. Pickford acumulou 3,899 pontos.

Por fim, outras duas peças do Chelsea ficaram nas vinte primeiras colocações do Power Ranking da Sky Sports. Kurt Zouma, zagueiro do Chelsea, foi avaliado como quinto melhor atleta no Power Ranking. Por outro lado, Jorginho, na 18º colocação, também recebeu sua menção honrosa na vitória contra o Brighton.

