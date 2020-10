Reece James estreia na seleção inglesa; confira os destaques internacionais

Reece James estreou com a seleção principal da Inglaterra no duelo contra o País de Gales. O lateral-direito do Chelsea entrou no 58º minuto de jogo e participou da vitória inglesa por 3 a 0. O amistoso foi realizado em Wembley e nenhum atleta do Chelsea iniciou o embate pela Inglaterra. Por isso, tanto Reece James quanto Mason Mount iniciaram suas participações no mesmo minuto do jogo – 13 do segundo tempo.

Por outro lado, Ethan Ampadu iniciou o duelo como titular do País de Gales. Vale ressaltar que Ampadu é atleta do Chelsea, mas está emprestado ao Sheffield United, clube da Premier League.

Além disso, a Inglaterra de Reece James terá dois compromissos, na próxima semana, válidos pela Liga das Nações. No domingo (11), a seleção dos Três Leões enfrenta a Bélgica, às 13h (Horário de Brasília). Por outro lado, os ingleses medem forças contra a Dinamarca, na quarta-feira (14). Ambos os jogos serão realizados no Wembley Stadium, em Londres.

Edouard Mendy, lesionado, não participa de duelo de Senegal

O novo arqueiro do Chelsea teve uma lesão na coxa direita durante o treino de Senegal de quarta-feira. Mendy fez exame médico em um hospital em Rabat, palco do duelo contra a seleção marroquina. A confirmação da lesão de Edouard Mendy foi feita pela Federação Senegalense de Futebol junto ao time de Stamford Bridge. Em suma, o goleiro deve retornar para Cobham, centro de treinamento do Chelsea, e deve fazer mais exames médicos na Inglaterra.

Posteriormente, a seleção do Marrocos venceu a equipe de Senegal por 3 a 1, Destaque para Hayim Ziyech que atuou em aproximadamente 30 minutos do jogo. Além disso, Ziyech participou do segundo gol do amistoso e concedeu assistência para o terceiro tento marroquino – Uma falta cruzada na cabeça de Youssef El Arabi.

Por fim, Hakim Ziyech e os marroquinos entram em campo novamente na terça-feira (13), em Rabat. Mais um amistoso, e desta vez, contra a República Democrática do Congo. Ziyech ainda não estreou com o Chelsea na temporada 2020/21. Ou seja, o futebolista deu um importante passo para a sua primeira partida em Stamford Bridge.

Bélgica empata com gol de Batshuayi

Michy Batshuayi fez o gol de empate da Bélgica no amistoso contra a seleção da Costa do Marfim. O placar final foi 1 a 1 e o gol dos africanos foi marcado com três minutos restantes no tempo de jogo do embate. Além disso, Batshuayi começou o jogo como titular e marcou o seu tento no minuto 13 da segunda etapa. Portanto, o atacante acumula sete gols nos últimos cinco jogos com o selecionado nacional. Por outro lado, Michy foi substituído na partida por Christian Benteke. Por fim, Franck Kessie, do Milan, igualou o marcador do amistoso.

Categorias de base

A equipe Sub-19 da Inglaterra teve seu amistoso interrompido em St. George’s Park. A seleção inglesa de base media forças frente ao selecionado escocês. Entretanto, a partida teve quer ser abandonada no primeiro tempo por precaução e de acordo com o protocolo COVID na Inglaterra. Além disso, três atletas do Chelsea estavam no duelo amistoso. Dynel Simeu, Levi Colwill e Lewis Bate foram relacionados para a partida.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp