Invencibilidade e reencontros; curiosidades de Real Madrid x Chelsea

Chelsea e Real Madrid começam a disputa pela vaga à final da UEFA Champions League na próxima terça-feira. Apesar de terem se encontrado poucas vezes em competições oficiais, Blues e Blancos terão e reencontros interessantes no jogo de terça.

Os dois times se enfrentarão no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid e a volta será na capital inglesa, na outra semana e indicará o finalista da competição continental. Do outro lado da chave, estão Paris Saint Germain e Manchester City, que jogam na quarta-feira.

Em competições oficiais, o Chelsea nunca perdeu para o Real Madrid. Eles se encontraram três vezes, totalizando duas vitórias azuis e mais um empate. Além disso, os resultados culminaram em títulos para a equipe inglesa. O mais recente deles, foi o triunfo de 1-0, em 1998.

Outra pedra no sapato dos madridistas é o técnico dos Blues Thomas Tuchel. Em quatro duelos, Tuchel não conheceu a derrota contra eles quando treinou PSG e Borussia Dortmund. Em quatro partidas, foram três empates e uma vitória para o técnico alemão.

Hazard vs Chelsea

O primeiro não poderia ser outro, além do reencontro de Eden Hazard com o Chelsea. Ídolo do clube inglês, o atacante belga foi para o Real Madrid em 2019 depois de sete temporadas em Londres. Jogando pela equipe espanhola, Hazard sofre constantemente com lesões. No entanto, o destino reservou o encontro e ele deve integrar a equipe de Zinedine Zidane.

Marcos Alonso vs Real Madrid

Anteriormente esquecido no elenco por Frank Lampard, Alonso recuperou a confiança desde a chegada de Tuchel. O lateral espanhol voltou a ser importante no time e deve estar no grupo que irá a Madrid. Ele foi revelado nas categorias de base do clube, no final da década de 2000, mas não chegou a receber muitas oportunidades e acabou sendo negociado.

Courtois vs Chelsea

Além de Hazard, Thibaut Courtois será outro a reencontrar o Chelsea, mas, dessa vez, como adversário. O goleiro de 28 anos foi contratado pelos Blues em 2011, porém, só foi defender o clube em 2014. Por lá, ele foi campeão da Premier League duas vezes, da FA Cup e da League Cup. Em 2018, ele forçou sua saída e deixou Londres rumo ao Santiago Bernabéu.

Varane vs Chelsea

Raphael Varane é um dos grandes nomes especulados para reforçar a defesa do Chelsea para a próxima temporada. O zagueiro está no Real Madrid há dez temporadas e desperta interesse de vários clubes no futebol europeu. Segundo a revista Sports Illustrated, Varane virou o alvo número um e poderia pintar uma proposta de alto valor para que o francês mudasse de ares. A publicação ainda indica que o defensor está avaliado em 60 milhões de libras.

Kovacic vs Real Madrid

Se estivesse disponível, Mateo Kovacic seria outro que reencontraria o ex-clube. Ele defendeu a camisa do Real Madrid por três temporadas e foi tricampeão da Champions League por lá. No entanto, o volante croata será desfalque por causa de uma lesão.

