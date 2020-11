Premier League Sub-18: Chelsea perde a segunda na competição

Em jogo válido pela Premier League Sub-18, o Chelsea foi derrotado pelo Aston Villa por 4 a 2, em Cobham. A equipe de Londres abriu o placar com Jude Soonsup-Bell, o 10º gol do atleta do Chelsea na competição. Entretanto, o Villa virou com os gols de Chrisene, Raikhy e Young. Todos eles no primeiro tempo.

Na etapa complementar, Soonsup-Bell fez mais um e diminuiu a desvantagem do Chelsea no marcador: 2 a 3. Por fim, Young fez o quatro do time de Birmingham e deu números finais ao embate 4 a 2 para o Aston Villa.

Assim sendo, o Chelsea permanece com os 14 pontos, mas na 6ª colocação da Divisão Sul da Premier League Sub-18. Por outro lado, o Aston Villa é o novo líder da chave. A equipe do Villa Park chegou aos 19 pontos em oito jogos. A mesma quantidade de duelos do Chelsea.

Além disso, o próximo jogo do Chelsea está agendado para 28 de novembro, às 8h (horário de Brasília), contra o Fulham – 4º colocado na Divisão Sul com 16 pontos. Em conclusão, o jogo será realizado no Imber Court, com mando do Fulham Football Club.

Ficha Técnica

Chelsea: Sami Tiemcani; Alfie Gilchrist (Luke Badley-Morgan (intervalo), Charlie Wiggett (c), Bashir Humphreys; Josh Brooking, Charlie Webster, Ben Elliott, Dion Rankine; Harvey Vale, Joe Haigh; Jude Soonsup-Bell

Reservas: Max Merrick, Ronnie Stutter, Lewis Hall, Leo Castledine

Cartão amarelo Haigh 21

Gols: Soonsup-Bell 6, 74

Aston Villa: Filip Marschall, Frankie Ealing, Ben Chrisene, Paul Appiah (c), Sil Swinkels, Hayden Lindley, Edward Rowe (Chisom Afoka 88), Mamadou Sylla (Coalan McBride 77), Brad Young, Arjan Raikhy, Dewain Sewell (Kahrel Reddin 70)

Reservas: Patrick Zito, Oliwier Zych

Cartão amarelo: Sylla 44

Gols: Chrisene 7; Raikhy 20; Young 32, 81

