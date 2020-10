Premier League Sub-18: Chelsea enfrenta Crystal Palace

Em jogo válido pela Premier League sub-18, o Chelsea enfrenta o Crystal Palace, no centro de treinamento de Cobham. A partida está marcada para sexta-feira (2), às 10h (horário de Brasília), pela quarta rodada da competição de base. O Chelsea continua invicto na competição, entretanto, somou um empate em casa na última rodada do campeonato.

Primeiramente, o Chelsea enfrentou o Brighton, fora de casa, e empatou em 1 a 1. O jogo foi realizado no The Amex Elite Football Performance Centre. Logo após, o Chelsea estreou em casa contra o West Ham, vitória do Chelsea por 4 a 1 no clássico londrino. Por fim, na terceira rodada, um empate contra o Southampton, em Cobham, por 1 a 1.

Por outro lado, o Crystal Palace fará o seu terceiro jogo na Premier League sub-18 e todos fora de casa. No primei9ro jogo da competição, o time londrino venceu o Southampton por 2 a 1. Além disso, o Palace somou o primeiro revés contra o Arsenal, na segunda rodada, por 3 a 2.

Chelsea e Crystal Palace são integrantes da divisão South da competição. Por outro lado, outras nove equipes estão na chave do Chelsea. Aston Villa, Norwich, Fulham, Arsenal, Brighton, Reading, Southampton, West Bromwich Albion e West Ham completam o grupo do Chelsea na PL U18.

Em conclusão, a liderança do Grupo é do Aston Villa com 100% de aproveitamento: três jogos e três vitórias. Por outro lado, na chave Norte, o Derby County é o líder com nove pontos em três jogos.

