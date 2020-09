Premier League 2: Estreia do Chelsea será transmitida pelo aplicativo do clube

A estreia do Chelsea na Premier League 2 será transmitida através do aplicativo 5th Stand. A confirmação foi realizada nesta quinta-feira pelo clube londrino em publicação no site oficial da equipe. A equipe de desenvolvimento, comandada por Andy Myers, dará o seu primeiro passo na defesa do título da PL2 em duelo contra o West Ham United.

O embate está agendado para segunda-feira (14), às 9h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. Por outro lado, o West Ham deseja surpreender o atual campeão da Premier League 2. Em outras palavras, o duelo promove o encontro entre campeões, haja vista que os Hammers foram campeões da segunda divisão da PL2. Nas duas divisões, o índice pontos por jogo foi adotado para coroar os vencedores dos campeonatos.

Na temporada passada, o time londrino conquistou a taça de campeão de forma invicta e com quatro jogos pendentes na tabela de jogos. Os duelos da temporada 2019/20 foram paralisados em decorrência da pandemia da Covid-19.

Nesta temporada, os jovens atletas do Chelsea buscam a reabilitação, logo após a derrota no primeiro duelo de 2020/21. Um jogo válido pela EFL Trophy, contra o Oxford United, e encerrado com o placar final de 2 a 1. Na oportunidade, o gol do Chelsea foi marcado por Jon Russell e assistência de Tino Livramento. Confira as informações sobre o primeiro jogo da equipe de desenvolvimento na temporada 2020/21.

