Premier League 2: Assistente técnico do Chelsea destaca início positivo

A equipe de desenvolvimento do Chelsea conseguiu dois jogos e duas vitórias na Premier League 2. Primeiramente, a vitória por 1 a 0 contra o West Ham, em Kingsmeadow. Posteriormente, a vitória fora de casa contra o Southampton por 4 a 1. Por isso, o assistente técnico Jon Harley avaliou os primeiros passos da equipe londrina como positivos na defesa do título da PL2.

“Nós tivemos dois jogos difíceis. Esse Southampton vai proporcionar um jogo muito difícil para a maioria dos times nesta temporada. Pela forma que estão preparados para jogar. E, sobre o West Ham, a equipe perdeu apenas um jogo na última temporada”, iniciou Harley.

“Sair desses dois jogos com duas vitórias é algo que nos orgulhamos muito, mas sabemos que é apenas o começo. Podemos atuar melhor do que jogamos em ambos os compromissos e isso é algo que tentaremos implementar no próximo embate”, mencionou o integrante da comissão técnica.

Início indesejado contra Southampton

Harley achou que o início do Chelsea não foi tão positivo assim, apesar do gol de Jon Russell. ”Sabíamos que seria um teste físico, depois de assistirmos o duelo contra o Arsenal (1º jogo do Southampton). […] Nós sabíamos o que esperar e tenho que dar muito crédito ao time pela maneira como se comportaram e lidaram com a situação. Ao mesmo tempo, jogando um bom futebol”, disse.

Veja também: Premier League 2 – Southampton 1×4 Chelsea

“Não acho que começamos bem o jogo e, o fato do Southampton ter empatado o duelo, destacou o cenário que não estávamos fazendo corretamente o que tinha mencionado antes do jogo. Depois de 10 minutos, acho que melhoramos e descobrimos onde era o espaço para jogar. Assim sendo, tentamos a movimentação com a bola para frente, fazendo com que eles se defendessem mais”, concluiu.

Contra o Southampton, os gols do Chelsea foram marcados por Jon Russell, Thierno Ballo e, posteriormente, Myles Peart-Harris (duas vezes). Ou seja, Peart-Harris acumula dois gols e uma assistência em dois jogos na Premier League 2.

Por fim, a equipe de desenvolvimento do Chelsea entrará em campo novamente contra o Brighton & Hove Albion. O jogo está agendado para dia 25 de setembro, às 15h (horário de Brasília), com transmissão do site e do aplicativo do Chelsea.

