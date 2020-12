Chelsea é elogiado por atleta do Leeds United

Kalvin Phillips, meio-campista do Leeds United, destacou o plantel de Londres em entrevista para a BBC Radio Leeds. O Chelsea venceu o Leeds United por 3 a 1, no compromisso mais recente da Premier League. O jogo foi realizado em Stamford bridge e a equipe mandante conseguiu a virada após o gol de Patrick Bamford, ex-Chelsea.

Assim sendo, Philips elogiou a equipe. Entretanto, ele não poupou elogios para suas peças do time de Frank Lampard. N’Golo Kanté e Mason Mount. “Como um time, eles são muito bons, disse o atleta em entrevista para a BBC Radio Leeds. “Eles foram muito bem individualmente e isso ajudou no controle do jogo durante o segundo tempo.

“Acho que Kanté estava inacreditável no jogo. Ele estava em todo lugar e não parecia que estava se desgastando. Qualquer segunda bola que sobrava, ele estava lá. Qualquer dividida 50-50, ele estava lá. Ele estava no lugar certo e na hora certa”.

“Não sabíamos como alguns dos jogadores eram bons individualmente. Mason Mount foi inacreditável no jogo. Eu digo isso [sobre a qualidade de Mount] desde o primeiro dia, desde que treinei com ele e quando joguei contra ele no Derby”.

Assim sendo, o atleta afirmou que: “É muito difícil para o Chelsea perder com a qualidade individual que há no time”, concluiu Kalvin Phillips, meio-campista do Leeds.

