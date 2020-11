Olivier Giroud sobre UCL: “Precisamos encerrar em primeiro”

Autor do gol decisivo contra o Rennes, Olivier Giroud concedeu entrevista ao site do Chelsea sobre o desempenho individual e da equipe. O Chelsea garantiu a classificação para a próxima fase da UEFA Champions League. Por outro lado, o francês frisou a necessidade do Chelsea em encerrar a fase de grupos na primeira colocação do Grupo E. Afinal, Chelsea e Sevilla dividem as primeiras colocações com a mesma pontuação: 10 pontos após quatro jogos.

“Nós precisávamos dessa vitória. Nós dominamos o jogo em grandes partes do primeiro tempo, mas eles pressionaram muito, apesar de termos permanecido no jogo. Foi difícil. Eles demonstraram muita vontade e agressividades. Parecia um jogo das Premier League. Eles tiveram azar, mas nós estamos muito satisfeitos com os três pontos contra um time de forte caráter”, iniciou Olivier Giroud.

Chelsea e Sevilla estão classificados

“Claro que classificamos, mas precisamos encerrar a primeira fase em primeiro. Eu tentei aproveitar toda oportunidade que eu tive para marcar. A que eu consegui não foi fácil, mas eu dei tudo o que tinha e eu tive sorte. Eu tentei vencer o duelo, cabeceei a bola no gol e estou feliz por ter marcado. Estou feliz por mim e pelo time”, continuou o atleta francês.

A competição no Chelsea

“Todo atleta é um competidor e quer estar em campo para fazer sua parte. Eu também sou um deles, quero ser eficiente e dar o meu máximo pelo time. Por isso, quando eu estiver em campo, [esses aspectos] são importantes para mim. Quando o técnico me dá oportunidade, eu tento fazer isso. Tento continuar e acreditar”, afirmou.

Giroud sobre Mason Mount

Ele está em uma boa sequência. Ele se acostumou bem com essa formação tática do meio-campo e está aproveitando e melhorando a cada dia. Eu estou feliz por ele. Novamente ele foi decisivo com sua assistência para Callum [Hudson-Odoi]. Todos estamos felizes por ter essa cara na equipe”, concluiu Olivier Giroud.

Em conclusão, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil de Rennes 1×2 Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp