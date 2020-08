“Não temos nada a perder,” destaca Rudiger

O zagueiro Antonio Rudiger foi o escolhido para falar com a imprensa na véspera do jogo contra o Bayern de Munique, pela Champions League. De pronto o alemão foi questionado sobre o sistema defensivo. “Penso que é normal as pessoas nos criticarem porque sofremos muitos gols, acho que isso é algo que precisamos analisar, resolver e melhorar depois desse jogo”, analisou.

Segundo Rudiger, apesar de o Bayern ter feito vantagem na partida de ida, a volta pode trazer certa leveza aos Blues. “É uma competição diferente, ficamos desapontados depois do Arsenal [na FA CUP]. Sim, perdemos o jogo de ida, mas essa é uma situação na qual não temos nada a perder”, explica.

Chelsea joga sem pressão

Mesmo sem peças importantes no elenco, o zagueiro acredita que o Chelsea tem certa vantagem no jogo deste sábado (8). “Não temos pressão e isso pode ser bom para nós. Apenas precisamos ir a campo e mostrar orgulho”, completa.

Antes de encerrar a coletiva o defensor também comentou sobre Callum Hudson-Odoi, que há alguns meses foi especulado no Bayern. Contudo, o inglês permaneceu em Londres. ‘“Callum é um cara jovem, com muito talento e ele quer [jogar] esse tipo de jogo”, conclui.

