Mount: “Foco principal é o que estou fazendo dentro de campo”

Mason Mount foi entrevistado pelo Daily Mail sobre as críticas, oriundas de redes sociais, sobre o seu trabalho. O futebolista do Chelsea, que participará da pausa internacional com a seleção da Inglaterra, afirmou tranquilidade sobre as opiniões e comentários. Mount é opção nos próximos três jogos do selecionado comandado por Gareth Southgate. Primeiramente, o jogo amistoso contra a Irlanda, na quinta-feira (12). Posteriormente, nos embates contra Bélgica, no sábado, e Islândia, na quarta-feira.

“Fazer o melhor que eu posso”, diz Mount

“Você vê alguns comentários aqui ou ali, mas eu não me importo muito com os comentários nas redes sociais. Eu sei que é importante no futebol em tempos atuais. Especialmente, pelo fato dos fãs não estarem nos estádios, mas não me incomoda muito. O meu foco principal é o que estou fazendo dentro de campo”, iniciou Mason Mount.

“Estou tentando fazer o meu melhor que posso e bloqueando tudo o que vem além disso. Sou um jogador que quer proporcionar o melhor para a equipe e trabalhar muito. Talvez as pessoas entendam isso de uma maneira errada. Quando você atua na seleção da Inglaterra, você está com jogadores de nível mundial e você quer mostrar o melhor o que pode fazer”, disse o atleta de 21 anos.

“Sou muito obstinado e não deixo que muitas coisas me afetem. Frank [Lampard] me dá liberdade para lidar comigo mesmo, o que é a melhor situação”, concluiu Mason Mount, que iniciou sete dos oito jogos do Chelsea na Premier League 2020/21.

Pausa internacional

Por fim, Tammy Abraham, Ben Chilwell, Reece James e Mason Mount estão com a seleção da Inglaterra para a pausa internacional. Todos aptos para o embate amistoso contra a Irlanda, na quinta-feira (12). Logo após, os embates contra Bélgica, no sábado, e Islândia, na quarta-feira. Em conclusão, Reece James, por suspensão, não atuará nos jogos na Liga das Nações.

Recentemente, Mason Mount marcou gol na vitória da seleção dos três Leões contra a Bélgica. Relembre.

