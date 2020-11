Mount comenta sobre desempenho ofensivo e ações de bola parada

Mason Mount foi um dos destaques do Chelsea na vitória por 3 a 0 contra Burnley. Por isso, o atleta concedeu entrevista ao site oficial do clube sobre o desempenho da equipe no embate da Premier League. Posteriormente, o atleta comentou sobre os pedidos de Frank Lampard no intervalo do jogo. Por fim, Mount discorreu sobre a importância da bola parada para o plantel na temporada 2020/21.

“Parece que está acontecendo conosco. Sabíamos que levaria algum tempo para nos entrosarmos como um time, mas [no sábado, contra o Burnley] parecia que estávamos todos juntos. Sabíamos para onde cada um estava se movimentando e deu certo. É muito bom quando estamos jogando desse modo, ganhando e marcando gols. Agora precisamos concentrar em nos manter desse jeito”, iniciou Mason Mount.

“Há muita competição para entrar na formação inicial, mas estamos todos trabalhando muito. Somos um grupo e somos uma família. Por isso, tudo o que queremos é vencer o máximo de jogos que pudermos e continuar lutando para ser o primeiro colocado. Esse é o nosso objetivo”, afirmou.

Lampard falou com o time no intervalo; a importância da bola parada

“O treinador disse no intervalo [contra o Burnley] que 1 a 0 nunca é definitivo. Eles colocaram pressão sobre o nosso time no início do segundo tempo. Sabíamos que isso aconteceria, tínhamos que aguentar. Posteriormente, tínhamos que conseguir o segundo gol, que veio na cabeçada do Zou [Kurt Zouma]”,

“Além disso, nós precisamos dessa ameaça da bola parada. Não tínhamos na temporada passada e já marcamos alguns na atual temporada. Por isso, é algo que podemos continuar a melhorar”, concluiu Mason Mount.

