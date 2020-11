Edouard Mendy concedeu entrevista ao site do Chelsea sobre o processo de integração com os integrantes do sistema defensivo. Posteriormente, o goleiro falou sobre os sentimentos dele no retorno ao Roazhon Park, estádio do Rennes, antigo clube de Mendy. Por fim, a cabeça e a mentalidade do atleta está no próximo compromisso do Chelsea, diante do Tottenham.

Entrosamento defensivo

“Todos [os integrantes do clube] me ajudaram no processo de integração da melhor forma possível. Os jogadores, a comissão técnica, todos me ajudaram. Eu respondo a isso me dedicando e buscando ser o melhor goleiro que posso ser em campo. Fazendo o que posso todos os dias nos treinos e jogos. Vou continuar assim para continuar tentando a equipe”, iniciou Edouard Mendy.

“Estou em um clube muito bom e me sinto bem nesse time. Eu os conheci e ganhei uma afinidade muito boa com eles. Claro que isso ajuda durante os jogos. Além disso, Kurt [Zouma] e Thiago [Silva] falam francês, o que é bom para mim. E eu consigo me comunicar bem com os outros jogadores e estou gostando muito”.

O retorno ao Roazhon Park

“Antes do jogo, eu fiquei emocionado pois eu sei como é o trajeto até o campo e depois, quando eu vi o estádio, eu tive uma sensação maravilhosa lá dentro. Logo após, meus sentimentos voltaram para o principal que era vencer a partida e garantir a classificação. Foi isso o que fizemos. Foi um jogo difícil, nós sabíamos que seria, mas tivemos muito animo para lutar até o fim”, afirmou Mendy.

O próximo desafio

“O objetivo agora é fazer um bom jogo contra o Tottenham, no domingo. Eu não penso em nada além disso. Queremos manter essa boa sequência que vivemos. Por isso, precisamos manter esses bons níveis no treinamento e no jogo em si”, concluiu Edouard Mendy.

