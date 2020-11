Mason Mount avalia desempenho do Chelsea contra o Newcastle

Mason Mount concedeu entrevista ao portal Sports Illustrated sobre a quinta vitória do Chelsea na Premier League. O time de Stamford Bridge venceu o Newcastle, fora de casa, por 2 a 0, e reafirmou sua vaga entre os postulantes pelas primeiras colocações da competição nacional. Além disso, após participação em todos os compromissos da Inglaterra na pausa internacional, Mason Mount se destacou no duelo em St. James Park.

Newcastle 0x2 Chelsea

“É uma grande vitória. Nós sabemos como é difícil vir aqui e conseguir o resultado. Eu sei que sem os torcedores pode ser um pouco mais fácil vir em locais como esse, especialmente nesta temporada, e conseguir resultados. Afinal, os fãs aqui [no St. James Park] têm um grande impacto para eles na temporada passada. Foi um jogo muito difícil”, iniciou Mason Mount.

As atuações do Chelsea em 2020/21

“Eu acho que o modo que estamos jogando, neste momento, estamos confiantes que podemos atuar em locais [como Newcastle] e nos sentir confiantes em conseguir o resultado. Talvez, na temporada passada, não tínhamos tanta confiança. Entretanto, estamos ganhando impulso, não podemos nos deixar levar, só precisamos continuar concentrado em vencer jogos, marcar gols e tentar manter o máximo de jogos sem sofrer gols”, afirmou o atleta.

O mais importante é…

“Você olha para trás, para alguns dos resultados, em casa também, que nós perdemos pontos, sofremos gols fáceis e acho que nesta temporada houve uma mudança nesse tipo de mentalidade. Principalmente, por ser implacável na hora do gol. Ou seja, eu poderia ter marcado um gol hoje, Timo poderia ter marcado duas vezes. Estamos criando oportunidades e estamos sólidos na defesa. Eu acho que isso é o mais importante e os gols estão acontecendo”, concluiu Mason Mount.

Mason Mount – Estatísticas Lupa Tática

Mason Mount desarmou duas vezes e ganhou cinco dos sete duelos terrestres. Além de um duelo aéreo em duas ocasiões exigidas. Nos 90 minutos de duelo, o meio-campista teve 92% de aproveitamento dos passes e sofreu duas faltas no jogo. É verdade que ele perdeu 11 posses de bola. Por outro lado, Mount teve 100% de precisão das três bolas longas protagonizadas por ele. Muito participativo, o atleta deu 91 toques na bola durante o jogo contra o Newcastle.

Por isso, confira a última edição do Lupa Tática, texto especial do Chelsea Brasil, sobre Newcastle 0x2 Chelsea.

Estatísticas após a vitória em St. James Park

Assim sendo, o Chelsea não perdeu nos últimos nove jogos do calendário 2020/21. Além disso, o time de Stamford Bridge acumula cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Ao todo, o Chelsea marcou 16 gols e sofreu apenas um tento nos últimos cinco duelos. Por fim, a equipe comandada por Frank Lampard tem o melhor ataque da competição com 22 gols. O próximo jogo será o clássico contra o Tottenham, dono da segunda melhor marca ofensiva na Premier League, em Stamford Bridge.

Por fim, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil de Newcastle 0x2 Chelsea.

