Maren Mjelde: Vamos nos recuperar e voltaremos

Maren Mjelde, atleta do Chelsea Women, afirmou que a equipe vai trabalhar bastante para melhorar nos treinamentos que visam a disputa da Women’s Super League. O próximo compromisso do time londrino será contra o Birmingham City, no final de semana. Por outro lado, o último compromisso da equipe comandada por Emma Hayes foi a derrota para o Everton, que culminou na eliminação da Copa da Inglaterra.

Na partida em Goodison Park, Erin Cuthbert abriu o placar para o clube londrino. Entretanto, Graham e Gauvin fizeram os tentos da equipe de Liverpool. Primeiramente, Graham na etapa inicial. Posteriormente, Gauvin deu números finais ao embate entre as equipes da elite nacional.

Avaliação sobre a derrota na Copa da Inglaterra

Por isso, Mjelde afirmou os erros do plantel no jogo e sua confiança no aprendizado para os próximos desafios. “Nós sabemos que enfrentaríamos uma equipe difícil no domingo (Everton) e nós dificultamos para nós mesmas. Acho que começamos muito bem e poderíamos ter encerrado o jogo antecipadamente. Criamos muito e deveríamos ter marcado mais gols, mas o Everton entrou no jogo e há jogadoras de qualidade que poderiam nos punir. E foi o que elas fizeram”, disse Maren Mjelde.

“É decepcionante sofrer os gols, claro que não queremos, mas vamos aprender com isso. Temos que aprender com isso. São os pequenos detalhes que temos que melhorar e é bom que ainda estamos no começo da temporada, pois temos muito pelo o que jogar”, afirmou.

“Não jogamos contra o Everton no ano passado, mas sabíamos que eles estavam contratando bem. Eu digo que são uma boa equipe e que merecem estar nas semifinais (agora na final), conforme o jogo se desenvolvia. Não aproveitamos nossas chances e não nos defendemos bem o suficiente”, salientou. “Gostaria de ter disputado a semifinal [da Copa da Inglaterra], não conseguimos, vamos nos recuperar e seguir em frente. Como eu disse, é o começo da temporada e temos muito pelo o que jogar”, afirmou.

O jogo contra o Birmingham

“Temos que nos recuperar, queremos ganhar no final de semana e vamos voltar. Espero que o plantel consiga [vencer]. Ainda tem muitos jogos pela frente, mas agora estamos concentradas no campeonato, que é importante para nós. Ou seja, nosso foco principal é o Birmigham”, concluiu Maren Mjelde.

Por fim, Birmingham e Chelsea se enfrentam no domingo (4), às 10h30 (horário de Brasília), no Damson Park. Jogo válido pela terceira rodada da Women’s Super League.

