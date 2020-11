Lampard sobre Thiago Silva: “Ele tem sido brilhante”

Frank Lampard não poupou elogios ao zagueiro Thiago Silva. Em entrevista ao 5th Stand, o aplicativo oficial do Chelsea Football Club, o técnico avaliou positivamente os primeiros jogos do defensor brasileiro com o plantel da Fulham Road. Além disso, Lampard frisou que a presença do zagueiro é benéfica ao plantel desde os treinamentos até o momento do jogo.

“Ele tem sido brilhante. O nível de desempenho que ele tem apresentado, desde quando chegou aqui e sem uma extensa pré-temporada, tem sido incrível. Além disso, a influência dele no grupo com o seu desempenho individual. A preparação entre os jogos, a agressividade nos treinamentos e o que ele demanda aos adversários quando temos jogos. É tudo muito positivo”, iniciou Frank Lampard.

“Ele quer saber tudo o que ele precisa. Por isso, eu tenho várias conversas com ele antes do jogo. Além disso, ele conseguiu o seu primeiro gol [contra o Sheffield United], o que foi merecido pelo trabalho que ele vem desempenhando. Ele tem sido uma grande influência e eu estou muito feliz com Thiago”, disse o comandante.

Assim sendo, Thiago Silva atuará com a seleção do Brasil, na pausa internacional. O defensor entrará em campo na sexta-feira, contra a Venezuela, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Posteriormente, o selecionado nacional enfrentará o Uruguai, na terça-feira (17), em Montevidéu. Por fim, não foi a primeira vez que o técnico elogiou o sistema defensivo do Chelsea. Antes do duelo contra o Sheffield United, o comandante exaltou a dupla Kurt Zouma e Thiago Silva.

