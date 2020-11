“Ser consistente por um longo período é o próximo passo”, diz Lampard

Após a vitória contra o Newcastle, por 2 a 0, Frank Lampard mencionou sua felicidade com o resultado. Por outro lado, o técnico frisou que há novos passos e objetivos na sequência da competição. Afinal, a temporada e os campeonatos são extensos e demandam consistência do Chelsea. Por isso, Lampard comentou com cautela sobre a atual situação do clube de Londres, na Premier League.

Mudanças na tabela ao término da rodada

“Depois de oito ou nove jogos, seria muito fácil ficar animado por estar em uma posição elevada, mas não vou sorrir muito pela tabela de classificação. É bom ter os três pontos quando o seu jogo é o primeiro no final de semana, mas eu sabia que a tabela mudaria após a realização dos jogos. Só podemos nos preocupar com nós mesmos e atual sequencia significa que estamos em uma boa colocação. Entretanto, ser consistente por um longo período é o próximo passo para nós agora”, iniciou Lampard.

O primeiro objetivo

“A primeira parada neste ano foi diminuir o espaço que para Manchester City e Liverpool, que têm diferentes níveis de consistência e acúmulo de pontos ao decorrer de uma temporada. Estamos melhorando, mas não podemos nos deixar levar nesse período inicial. Nós temos que alcançar esses níveis de consistência. Entretanto, eu estou feliz onde estamos nesse momento, disse Frank Lampard.

Próximo jogo

Por fim, o próximo O próximo compromisso do Chelsea será válido pela UEFA Champions League. A equipe de Londres enfrenta Stade Rennais, na terça-feira (24), às 14h55 (horário de Brasília), no Roazhon Park. Por outro lado, o próximo jogo pela Premier League será o clássico contra o Tottenham. A partida está agendada para domingo (29), às 13h30 (Brasília), em Stamford Bridge.

