Lampard faz comentários sobre próximo duelo na Champions League

Logo após o sorteio da fase oitavas de final da UEFA Champions League, o Chelsea FC veiculou uma matéria com as considerações de Frank Lampard sobre a definição do próximo embate na competição. Anteriormente, Chelsea e Atlético de Madrid foram sorteados e se enfrentam no Round of 16 da Liga dos Campeões da Europa. Assim sendo, a definição do embate foi realizada nesta segunda-feira (14), em Nyon (Suíça).

“Eu acho que as pessoas vão dizer que é o sorteio mais difícil que poderíamos ter quando você tem em mente a sequência atual na Europa e na competição nacional. Além disso, há experiência em competições europeias e a qualidade do time e dos atletas”, iniciou Frank Lampard.

“Por outro lado, todos os sorteios são difíceis na UEFA Champions League. Nós temos que ter crença em nós mesmos. E, quando o momento do jogo chegar, você tem que tentar vencer esse tipo de equipe na competição se você quer vencer a Champions League. É o que é.

“Eu assisti o Atlético eliminar o Liverpool na temporada passada e, obviamente, é um grande time. Eles têm qualidade e muita experiência no plantel. Por isso, teremos que aparecer, fazer nosso trabalho e estar confiantes que podemos vencê-los”, concluiu Frank Lampard.

Por fim, os primeiros jogos estão previstos para 16, 17, 23 e 24 de fevereiro. Em conclusão, o segundo embate está agendado para os dias 9, 10, 16 e 17 de março.

O sorteio

Borussia Monchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern de Munique

Atletico Madrid vs Chelsea

Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Barcelona vs Paris St-Germain

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

