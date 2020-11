Lampard: “Eu achei uma apresentação muito completa”

Frank Lampard concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre a vitória londrina por 3 a 0 contra o Burnley. O embate foi realizado no Turf Moor, em partida válida pela sétima rodada da Premier League. Os gols do time de Stamford Bridge foram marcados por Hakim Ziyech, Kurt Zouma e Timo Werner. Portanto, o Chelsea acumulou o terceiro triunfo na competição nacional – o segundo fora de casa na PL.

Assim sendo, Lampard elogiou a apresentação da equipe contra o Burnley. Posteriormente, o técnico frisou positivamente o desempenho de Hakim Ziyech no Turf Moor. Por fim, o técnico comentou sobre o desfalque de Christian Pulisic e mais um clean sheet para o Chelsea.

O jogo

“Eu achei uma apresentação muito completa. […] Eu queria que isso fosse um foco [continuar se defendendo bem] e que o outro foco fosse o nosso desenvolvimento com a bola. E foi isso o que realmente me agradou hoje. Alguns passes e a movimentação da equipe foram bons desde o primeiro minuto até o final do jogo. Isso me parece um bom passo adiante”, iniciou Frank Lampard.

Ziyech com gol e assistência

“Esperava muito dele, pois estou ciente das qualidades que ele tem. A observação dele para passar, receber a bola, fazer cruzamentos e conceder assistências. Entretanto, o que eu vi pessoalmente é a sua personalidade quando está em campo. Ele quer a bola e o seu trabalho para a equipe, sem a bola, é muito bom. Por isso, ele trouxe todas as qualidades e nos deu um grande impulso. Além disso, dois jogos foram realizados em poucos dias e, depois de ficar fora por um bom tempo, foi um começo muito bom para ele”.

Sobre o equilíbrio do time

“Certamente tivemos equilíbrio hoje e nós trabalhamos com isso. Embora os trabalhos não abordem tanto a parte física nesse momento, nós conversamos muito ontem e no centro de treinamento. Essa é a uma parte do processo de quanto nós decidimos trazer novos jogadores. Portanto, quando você tem clean sheets e marca gols, você está na direção certa”, afirmou.

A lesão de Pulisic

“Ele teve um incômodo na coxa e nós tivemos que retirá-lo do jogo. Ele não poderia atuar após sentir no aquecimento. Por isso, teremos que fazer exames [para saber da gravidade da lesão]. Ele está em forma e jogou três partidas conosco. Obviamente, é frustrante”, disse Lampard.

Mais um clean sheet para o Chelsea

“Jogos sem sofrer gols são um grande sinal de firmeza para a equipe. Thiago Silva e Edouard Mendy têm ajudado minuto nisso. Por outro lado, a mentalidade do grupo na forma que estamos nos defendendo [também auxilia]. Foi um dia muito positivo para nós.

